Brederis verteidigt in Thüringen die weiße Weste!

Details Dienstag, 03. September 2024 09:12

Auch in der 4. Runde der 1. Landesklasse konnte Leader Metzler Werkzeuge SK Brederis einen vollen Erfolg einfahren. Beim Farbencenter FC Thürungen war Brederis die bessere Elf und konnte klar mit 5:2 gewinnen. Altach Ii bleibt aber Brederis mit einem 5:1 gegen die DSV Juniors auf den Fersen!

Nichts zu lachen für Thüringen!

Andreas Soltwedel, Obmann Metzler Werkzeuge SK Brederis: „Favorit Brederis setzt sich in der Fremde durch. Endlich wieder Fußball, dachten sich die Fans und wollten sich unbedingt das Spiel in der 1. Landesklasse zwischen FC Thüringen und SK Brederis ansehen. Die Vorhaben waren groß, die Ambitionen auch. Doch an diesem Spieltag gab es für Thüringen nicht viel zu lachen. Bis auf die Treffer von A. Macher (27.), S. Lázók (64.) waren es nämlich die Gäste, die dem Spiel den Stempel aufdrückten.

Denn Brederis trat äußerst dominant auf, war spielerisch überlegen und zeigte sich auch im Strafraum von seiner kaltblütigen Seite. So war es nicht verwunderlich, dass das Toreschießen diesmal relativ leicht von der Hand ging. A. Sommergut (10., 18.), L. Marte (39./Elfmeter), M. Karalash (88.), E. Özgen (90.) hatten für die Auswärtself ins Schwarze getroffen, so für die verdienten drei Punkte gesorgt. Durch den Auswärtssieg stieg das Punktekonto von Brederis auf zwölf Zähler an. Thüringen hingegen bleibt bei vier stehen!“

1. Landesklasse: Thüringen : SK Brederis - 2:5 (1:3)

90 Enes Özgen 2:5

88 Mykola Karalash 2:4

64 Sándor Lázók 2:3

39 Laurenz Marte 1:3

27 Alexander Macher 1:2

18 Adriano Sommergut 0:2

10 Adriano Sommergut 0:1

