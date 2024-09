Die DSV Juniors setzen sich bei Altach II klar durch!

Details Dienstag, 03. September 2024 09:24

In einer torreichen Partie der 1. Landesklasse zeigte SCR Altach 1b eine dominante Leistung und besiegte die EMMA & EUGEN DSV Juniors eindrucksvoll mit 5:1. Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Kontrolle und sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Auch in der zweiten Hälfte ließ Altach nicht nach und sicherte sich den verdienten Sieg.

Blitzstart für SCR Altach 1b

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, da ging SCR Altach 1b auch schon in Führung. Bereits in der 10. Minute schlug Melvin Elia Schnider zu und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Altach drückte weiter und ließ den Gästen aus Dornbirn kaum Luft zum Atmen. In der 14. Minute war es erneut Melvin Elia Schnider, der seinen Torriecher unter Beweis stellte und das 2:0 markierte.

Die Überlegenheit der Altacher sollte sich in den nächsten Minuten weiter auszahlen. Fabio Neuschmied baute die Führung in der 19. Minute auf 3:0 aus. Die DSV Juniors schienen von diesem frühen Rückstand sichtlich geschockt und fanden kaum ins Spiel. Erst in der 38. Minute gelang Ilker Bayram der Anschlusstreffer zum 3:1 für die Gäste, was jedoch zunächst nur als Ergebniskosmetik diente.

Altach dominiert auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel schienen die DSV Juniors entschlossener zu Werke zu gehen, doch die Defensive von SCR Altach 1b stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Stattdessen setzte Altach weiterhin auf Offensive. In der 65. Minute war es Keyan Mikail Berkin Yilmaz, der mit seinem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung sorgte. Die DSV Juniors hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und kämpften nun nur noch darum, nicht noch mehr Gegentreffer zu kassieren.

Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte erneut Melvin Elia Schnider, der in der 77. Minute mit seinem dritten Tor des Tages zum 5:1-Endstand traf. Damit war der Hattrick für Schnider perfekt und die Altacher konnten einen souveränen Heimsieg feiern.

Mit diesem deutlichen Sieg festigt SCR Altach 1b seine Position in der 1. Landesklasse (V) und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Die DSV Juniors hingegen müssen sich nach dieser Niederlage erst einmal sammeln und aus ihren Fehlern lernen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Jürgen Rossi, Trainer Emma & Eugen DSV Juniors: „Das spiel gegen Altach 1b war über lange Strecken ein eindeutiges Spiel mit viel Spielanteilen von Altach. Meine Jungs konnten nicht wirklich dagegen halten und die doch einigen Chancen haben wir auch nicht nutzen können. Dadurch geht der Sieg von Altach 1b auch vollkommen in Ordnung. Gratulation an Altach sie waren an dem Tag einfach besser drauf und haben verdient gewonnen!“

1. Landesklasse: SCRA 1b : DSV Juniors - 5:1 (3:1)

77 Melvin Elia Schnider 5:1

65 Keyan Mikail Berkin Yilmaz 4:1

38 Ilker Bayram 3:1

19 Fabio Neuschmied 3:0

14 Melvin Elia Schnider 2:0

10 Melvin Elia Schnider 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.