Luciano Simonelli Deveza mit Doppelpack für Thüringen bei Remis gegen Hochmontafon II

In der 5. Runde der 1. Landesklasse (V) trafen die SPG Hochmontafon 1b und der FC Thüringen aufeinander. Beide Mannschaften lieferten sich ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Trotz intensiver Spielphasen und dramatischer Wendungen konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Bereits in der vierten Minute setzte die SPG Hochmontafon 1b ein erstes Ausrufezeichen. Philipp Fitz gelang es, nach einem gelungenen Angriff den Ball im Netz zu versenken und sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Der schnelle Treffer sorgte für Euphorie bei den Gastgebern, die das Spiel mit viel Energie und Entschlossenheit weiterführten.

Der FC Thüringen ließ sich jedoch nicht lange beirren. In der 36. Minute konnte Luciano Simonelli Deveza für die Gäste ausgleichen. Nach einer präzisen Hereingabe nutzte er seine Chance und schoss den Ball souverän ins Tor. Mit diesem Ausgleichstreffer ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, wobei beide Mannschaften mit viel Einsatz spielten und sich nichts schenkten.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm die Spannung weiter zu. In der 55. Minute musste die SPG Hochmontafon 1b einen herben Rückschlag verkraften, als Sebastian Wachter mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Die Gastgeber waren nun gezwungen, in Unterzahl weiterzuspielen. Der FC Thüringen witterte seine Chance und setzte die Defensive der SPG Hochmontafon 1b zunehmend unter Druck.

Dieser Druck zahlte sich schließlich in der 80. Minute aus, als erneut Luciano Simonelli Deveza für die Gäste traf und das 1:2 erzielte. Mit diesem Treffer schien das Spiel zugunsten des FC Thüringen zu kippen. Doch die SPG Hochmontafon 1b bewies große Moral und kämpfte sich trotz der numerischen Unterlegenheit zurück ins Spiel.

In der 90. Minute wurde die Anstrengung der Gastgeber schließlich belohnt. Florian Netzer sorgte mit seinem Tor zum 2:2 für großen Jubel bei der SPG Hochmontafon 1b. Mit diesem späten Ausgleichstreffer stellten die Gastgeber den Endstand her und sicherten sich einen Punkt in einem hart umkämpften Spiel.

Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und beide Teams mussten sich mit einem Unentschieden begnügen. Dieses Ergebnis reflektierte die intensive und ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften ihre Stärken zeigten und sich nichts schenkten.

Das Unentschieden lässt beide Teams mit gemischten Gefühlen zurück, da sie jeweils das Potenzial hatten, die Partie für sich zu entscheiden. Für die SPG Hochmontafon 1b und den FC Thüringen geht es nun darum, aus diesem Spiel die richtigen Lehren zu ziehen und sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

1. Landesklasse: Hochmontafon 1b : Thüringen - 2:2 (1:1)

93 Florian Netzer 2:2

80 Luciano Simonelli Deveza 1:2

36 Luciano Simonelli Deveza 1:1

4 Philipp Fitz 1:0

