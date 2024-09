Klarer Sieg für Brederis in Bürs

Details Montag, 09. September 2024 00:18

Der SK Bürs musste im Heimspiel gegen den METZLER Werkzeuge SK Brederis eine bittere 0:4-Niederlage hinnehmen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren deutlichen Sieg. Trotz einer kämpferischen Leistung der Heimmannschaft konnten sie das Spiel nicht drehen. Mit zwei Treffern von Tamer Özcan und einem Eigentor von Markus Kaspar war das Spiel schon früh entschieden. Die Gastgeber mussten zusätzlich eine Gelb-Rote Karte verkraften, was ihre Aufholbemühungen weiter erschwerte.

Frühe Führung durch unglückliches Eigentor

Gleich zu Beginn des Spiels setzte sich der METZLER Werkzeuge SK Brederis durch ein unglückliches Eigentor des SK Bürs in Führung. In der 15. Minute lenkte Markus Kaspar den Ball ins eigene Netz, wodurch die Gäste mit 1:0 in Führung gingen. Dieser frühe Rückstand schien die Heimelf zu verunsichern, was der Gegner geschickt auszunutzen wusste.

Die Mannschaft aus Brederis ließ nicht locker und setzte den SK Bürs weiter unter Druck. In der 29. Minute belohnte sich Adriano Sommergut für seinen Einsatz und baute die Führung auf 2:0 aus. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause. Der SK Bürs hatte bis dahin kaum eigene Offensivaktionen und musste sich verstärkt auf die Defensivarbeit konzentrieren.

Tamer Özcan besiegelt das Schicksal von SK Bürs

Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Der SK Bürs fand weiterhin kein Mittel gegen die starke Defensive von Brederis und musste sich auf gelegentliche Konterchancen beschränken. Der METZLER Werkzeuge SK Brederis hingegen setzte sein druckvolles Spiel fort und erhöhte in der 58. Minute auf 3:0. Wieder war es Tamer Özcan, der den Ball im Tor unterbrachte und damit seine starke Leistung krönte.

In der 73. Minute machte Tamer Özcan dann endgültig alles klar. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er den Spielstand auf 4:0 und sorgte damit für die Entscheidung. Der SK Bürs war nun endgültig geschlagen und konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Zu allem Überfluss musste Philipp Rüdisser in der 82. Minute mit Gelb-Rot den Platz verlassen, was die Situation für die Gastgeber weiter verschärfte.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 4:0-Sieg für den METZLER Werkzeuge SK Brederis. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und ließen dem SK Bürs keine Chance. Die Heimmannschaft muss nun schnellstmöglich die richtigen Lehren aus dieser Niederlage ziehen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher zu agieren.

1. Landesklasse: SK Bürs : SK Brederis - 0:4 (0:2)

73 Tamer Özcan 0:4

58 Tamer Özcan 0:3

29 Adriano Sommergut 0:2

15 Eigentor durch Markus Kaspar 0:1

