SC Hohenweiler 72 holt Dreier bei den DSV Juniors

Details Montag, 09. September 2024 00:18

In einem spannenden Spiel der 1. Landesklasse (V) setzten sich die Gäste vom SC Hohenweiler 72 deutlich gegen die EMMA & EUGEN DSV Juniors mit 4:1 durch. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gastgeber dominierten die Gäste das Spielgeschehen über weite Strecken und konnten sich letztendlich als klarer Sieger durchsetzen. Besonders hervorzuheben sind die beiden Tore von Görkem Genc, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Dominante erste Halbzeit für SC Hohenweiler 72

Die Begegnung startete mit viel Elan, und die Gäste vom SC Hohenweiler 72 ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte mit nach Hause nehmen wollten. Bereits in der 24. Minute gelang es Görkem Genc, die Gäste mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Defensive der DSV Juniors war hier chancenlos, und der frühe Rückstand setzte die Heimmannschaft unter Druck.

Doch Hohenweiler gab sich mit diesem Treffer nicht zufrieden. Nur fünf Minuten später, in der 29. Minute, erhöhte Fabian Fink auf 2:0. Die Defensive der Juniors war erneut nicht aufmerksam genug, und Fink nutzte seine Chance eiskalt. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken kontrollierten die Gäste das Spiel und ließen den Juniors kaum Raum zur Entfaltung. Die erste Halbzeit endete somit mit einer klaren Führung für die Gäste.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen die DSV Juniors motiviert aus der Kabine, doch erneut waren es die Gäste, die das Spiel bestimmten. Bereits in der 51. Minute konnte Niklas Achberger das 3:0 für den SC Hohenweiler 72 erzielen. Dieser Treffer schien die letzten Hoffnungen der Gastgeber auf eine Aufholjagd zu dämpfen.

Doch die Juniors gaben nicht auf und kämpften weiter. In der 59. Minute wurden ihre Bemühungen endlich belohnt, als David Kirchmair zum 1:3 traf und damit ein kleines Lebenszeichen seiner Mannschaft sendete. Die Freude der Heimfans währte jedoch nicht lange, denn die Gäste schlugen erneut zu.

In der 77. Minute stellte Görkem Genc mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und sorgte mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Die Juniors hatten diesem erneuten Rückschlag nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich schließlich geschlagen geben.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg für den SC Hohenweiler 72. Die Gäste präsentierten sich über die gesamte Spieldauer hinweg als das stärkere Team und verdienten sich somit die drei Punkte. Die DSV Juniors müssen sich nach dieser Niederlage nun auf ihre nächsten Aufgaben konzentrieren und versuchen, aus den gemachten Fehlern zu lernen.

1. Landesklasse: DSV Juniors : Hohenweiler 72 - 1:4 (0:2)

77 Görkem Genc 1:4

59 David Kirchmair 1:3

51 Niklas Achberger 0:3

29 Fabian Fink 0:2

24 Görkem Genc 0:1



