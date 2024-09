Simon Morscher mit Doppelpack für Satteins bei Hohenweiler!

Details Samstag, 14. September 2024 22:47

In einer spannenden Begegnung der 1. Landesklasse setzte sich der SV Satteins gegen den SC Hohenweiler 72 mit einem 4:2 durch. Das Spiel war geprägt von wechselnden Führungen und dramatischen Momenten, die die Zuschauer in ihren Bann zogen. Besonders in der Schlussphase zeigten die Gäste aus Satteins ihre Stärke und sicherten sich letztlich den verdienten Sieg.

Frühe Führung für Hohenweiler

Die Partie begann schwungvoll und es dauerte nicht lange, bis die ersten Tore fielen. Bereits in der 9. Minute brachte Görkem Genc die Heimmannschaft SC Hohenweiler 72 mit einem frühen Treffer in Führung. Die Gastgeber zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren und setzten die Gäste aus Satteins unter Druck.

Der SV Satteins ließ sich jedoch nicht lange bitten und fand schnell ins Spiel zurück. In der 34. Minute war es Daniel Bader, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte und somit die Partie wieder offen gestaltete. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause, und beide Mannschaften konnten sich auf eine spannende zweite Hälfte einstellen.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel erneut an Fahrt auf. In der 61. Minute gelang es Andre Pinkelnig, die Gastgeber erneut in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss zum 2:1 ließ er die Fans des SC Hohenweiler 72 jubeln. Doch diese Freude sollte nicht lange anhalten.

Die Gäste aus Satteins zeigten sich kämpferisch und drehten die Partie in einer dramatischen Schlussphase. In der 82. Minute war es Simon Morscher, der den erneuten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Nur zwei Minuten später, in der 84. Minute, traf Morscher erneut und brachte seine Mannschaft mit 3:2 in Führung. Damit hatte der SV Satteins das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett gedreht und die Gastgeber standen unter Schock.

Doch die Gäste hatten noch nicht genug. In der 90. Minute setzte Baris Sahin mit seinem Treffer zum 4:2 den Schlusspunkt und besiegelte den Sieg für den SV Satteins. Die Mannschaft aus Satteins zeigte damit eine beeindruckende Leistung und bewies ihre Stärke in den entscheidenden Momenten.

Nach 91 Minuten endete das Spiel mit einem 4:2-Erfolg für die Gäste aus Satteins. Die Zuschauer hatten ein packendes und torreiches Duell gesehen, in dem sich letztlich die Gäste aufgrund ihrer Effizienz in der Schlussphase durchsetzten. Für den SC Hohenweiler 72 bleibt die Erkenntnis, dass man auch in Führung liegend nie nachlassen darf, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.

1. Landesklasse: Hohenweiler 72 : Satteins - 2:4 (1:1)

90 Baris Sahin 2:4

84 Simon Morscher 2:3

82 Simon Morscher 2:2

61 Andre Pinkelnig 2:1

34 Daniel Bader 1:1

9 Görkem Genc 1:0

