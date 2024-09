Überzeugender Heimsieg für SK Brederis gegen SPG Hochmontafon 1b

Details Montag, 16. September 2024 00:05

Im spannenden Aufeinandertreffen der 1. Landesklasse (V) setzte sich der METZLER Werkzeuge SK Brederis mit einem klaren 4:1-Sieg gegen die SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b durch. Das Spiel, das in der 6. Runde stattfand, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und eine engagierte Leistung beider Mannschaften. Besonders die starke Offensive von SK Brederis wusste zu überzeugen.

Blitzstart für SK Brederis

Gleich zu Beginn des Spiels konnte der METZLER Werkzeuge SK Brederis seine Offensivqualitäten unter Beweis stellen. Schon in der 7. Minute fand der Ball zum ersten Mal den Weg ins Netz. Malik Özkan, der später noch einmal glänzen sollte, erzielte den Führungstreffer zum 1:0. Dieses frühe Tor setzte die Gäste aus Hochmontafon unter Druck und zwang sie zu einer schnellen Antwort.

Die SPG Hochmontafon 1b zeigte jedoch Kampfgeist und konnte in der 24. Minute durch Lucas Tschanz ausgleichen. Mit einem präzisen Schuss brachte er seine Mannschaft zurück ins Spiel und stellte den 1:1-Zwischenstand her. Doch die Gastgeber ließen sich nicht beirren und setzten weiterhin auf ihre offensiven Stärken.

In der 35. Minute gelang es Laurenz Marte, den METZLER Werkzeuge SK Brederis erneut in Führung zu bringen. Mit einem sehenswerten Treffer stellte er auf 2:1. Dieser erneute Führungstreffer schien die Gastgeber weiter zu motivieren, während die Gäste aus Hochmontafon nun gefordert waren, erneut einen Rückstand aufzuholen.

Dominante zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso dynamisch wie die erste. SK Brederis ließ keine Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen sollte. In der 58. Minute war es wieder Malik Özkan, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:1 erzielte. Sein Tor brachte den Gastgebern mehr Sicherheit und setzte die SPG Hochmontafon 1b weiter unter Druck.

Der Widerstand der Gäste schien gebrochen, und SK Brederis nutzte die sich bietenden Räume immer besser aus. Schließlich setzte Fabian Hartmann in der 78. Minute mit dem Treffer zum 4:1 den Schlusspunkt in dieser Partie. Damit war das Spiel endgültig entschieden und der METZLER Werkzeuge SK Brederis konnte den verdienten Heimsieg feiern.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 4:1 zugunsten der Gastgeber. SK Brederis zeigte über die gesamte Spielzeit hinweg eine beeindruckende Leistung und sicherte sich so drei wichtige Punkte in der 1. Landesklasse (V). Für die SPG Hochmontafon 1b bleibt nach dieser Niederlage die Erkenntnis, dass sie sich steigern müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

1. Landesklasse: SK Brederis : Hochmontafon 1b - 4:1 (2:1)

78 Fabian Hartmann 4:1

58 Malik Özkan 3:1

35 Laurenz Marte 2:1

24 Lucas Tschanz 1:1

7 Malik Özkan 1:0

