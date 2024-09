Heißes Duell zwischen Gaissau und Egg/Andelsbuch II mit sieben Treffern!

Details Montag, 16. September 2024 00:06

In einem spannenden Match der 1. Landesklasse (V) setzte sich der SV Gaissau mit einem deutlichen 5:2-Sieg gegen die SPG Egg/Andelsbuch 1b durch. Bereits in den ersten Minuten des Spiels setzte SV Gaissau ein klares Zeichen und dominierte das Geschehen. Trotz eines späten Aufbäumens der Heim-Mannschaft reichte es nicht, um den Rückstand aufzuholen. Am Ende konnten die Gäste ihren Vorsprung weiter ausbauen und sich den verdienten Sieg sichern.

Frühe Führung für SV Gaissau

Kaum war das Spiel angepfiffen, übernahm SV Gaissau die Kontrolle. Bereits in der 5. Minute gelang Frederik Meier der erste Treffer für die Gäste. Mit einem gezielten Schuss ließ er dem Torhüter von Egg/Andelsbuch 1b keine Chance und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Der schnelle Treffer war ein erster Dämpfer für die Heim-Mannschaft, die sich nur schwer von diesem Schock erholen konnte.

SV Gaissau blieb weiterhin am Drücker und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. In der 15. Minute war es erneut Frederik Meier, der das 2:0 für die Gäste erzielte. Ein präziser Pass aus dem Mittelfeld erreichte Meier, der sich im Strafraum durchsetzte und souverän abschloss. Die Abwehr von Egg/Andelsbuch 1b wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und fand kein Mittel gegen die schnellen Angriffe der Gäste.

Der Druck der Gäste ließ nicht nach, und in der 32. Minute erhöhte Oliver Authried auf 3:0 für SV Gaissau. Nach einem schönen Solo setzte sich Authried gegen mehrere Verteidiger durch und schloss gekonnt ab. Es schien, als ob das Spiel bereits entschieden wäre, doch die Heim-Mannschaft zeigte Moral und kämpfte sich zurück.

Aufholjagd und späte Entscheidung

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Gabriel Drissner mit einem Doppelschlag für Hoffnung bei den Gastgebern. In der 45. Minute traf er zunächst zum 1:3 und nur wenige Augenblicke später zum 2:3. Beide Tore waren das Resultat von schnellen Kombinationen und präzisen Abschlüssen. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und die Gastgeber schöpften neuen Mut.

Nach dem Wiederanpfiff war die SPG Egg/Andelsbuch 1b deutlich aktiver und drängte auf den Ausgleich. Doch die Gäste aus Gaissau verteidigten geschickt und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. Die Heim-Mannschaft hatte einige Chancen, doch der entscheidende Treffer wollte nicht gelingen.

In der 85. Minute dann die kalte Dusche für Egg/Andelsbuch 1b: Matthias Spögler erhöhte für SV Gaissau auf 4:2. Ein schneller Konter über die linke Seite, ein präziser Pass in die Mitte und Spögler vollendete sicher. Damit war die Moral der Gastgeber endgültig gebrochen.

Den Schlusspunkt setzte Lukas Helbok in der 90. Minute mit dem 5:2 für SV Gaissau. Ein schöner Spielzug über mehrere Stationen führte zu diesem Treffer, der die endgültige Entscheidung brachte. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und die Gäste konnten ihren verdienten Sieg feiern.

Am Ende stand ein klares 5:2 für SV Gaissau, die damit ihre Ambitionen in der 1. Landesklasse (V) eindrucksvoll unterstrichen. Egg/Andelsbuch 1b muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

1. Landesklasse: Egg/Andelsbuch 1b : Gaissau - 2:5 (2:3)

92 Lukas Helbok 2:5

85 Matthias Spögler 2:4

47 Gabriel Drissner 2:3

46 Gabriel Drissner 1:3

32 Oliver Authried 0:3

15 Frederik Meier 0:2

5 Frederik Meier 0:1

