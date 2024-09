Spannung pur: DSV Juniors bezwingen SC Mühlebach mit 3:2

Details Sonntag, 22. September 2024 01:00

In einem aufregenden Spiel der 1. Landesklasse (V) trafen die EMMA & EUGEN DSV Juniors auf den SC Mühlebach. Die Partie, die in der 7. Runde stattfand, bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt. Trotz einer komfortablen Führung zur Halbzeit wurde es für die Gastgeber noch einmal spannend, bevor sie schließlich als Sieger vom Platz gingen. Der Endstand lautete 3:2 zugunsten der DSV Juniors.

Erste Halbzeit: DSV Juniors dominieren

Die Partie begann mit einem frühen Anpfiff und beide Teams zeigten von Beginn an viel Einsatz. Die DSV Juniors machten sofort klar, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Die erste nennenswerte Aktion ließ allerdings bis zur 27. Minute auf sich warten. Fabian Kirchmair war es, der die Gastgeber mit einem platzierten Schuss zum 1:0 in Führung brachte. Der Treffer war der Lohn für eine konzentrierte Anfangsphase der DSV Juniors.

Der SC Mühlebach versuchte nach dem Rückstand sofort zu antworten, doch die Abwehr der DSV Juniors stand sicher und ließ wenig zu. In der 40. Minute bauten die Gastgeber ihre Führung weiter aus. Fabian Bachmann schloss einen schön herausgespielten Angriff zum 2:0 ab. Mit diesem Vorsprung gingen die DSV Juniors in die Halbzeitpause und konnten mit ihrer Leistung zufrieden sein.

Zweite Halbzeit: Mühlebach kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. Der SC Mühlebach kam deutlich engagierter aus der Kabine und setzte die DSV Juniors unter Druck. Dieser Einsatz wurde in der 53. Minute belohnt, als Dominik Lang mit einem präzisen Schuss den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Das Tor brachte neue Hoffnung für die Gäste, die nun spürbar Oberwasser bekamen.

Nur drei Minuten später, in der 56. Minute, war es erneut der SC Mühlebach, der jubeln durfte. Diesmal war es Samuel Lässer, der einen Abwehrfehler der DSV Juniors eiskalt ausnutzte und den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Das Spiel war nun völlig offen, und beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball.

Die DSV Juniors brauchten einige Zeit, um sich von dem Doppelschlag zu erholen. Doch in der 72. Minute schlugen sie zurück. Luca Vieira Pio war zur Stelle und brachte die Gastgeber mit einem kraftvollen Schuss erneut in Führung. Der Treffer zum 3:2 zeigte die Moral und den Siegeswillen der DSV Juniors, die sich nicht mit einem Unentschieden zufriedengeben wollten.

In den letzten Minuten des Spiels warf der SC Mühlebach noch einmal alles nach vorne, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr der DSV Juniors stand nun wieder sicher und ließ keine weiteren Treffer mehr zu. So endete das Spiel nach 90 spannenden Minuten mit einem knappen, aber verdienten 3:2-Sieg für die DSV Juniors.

1. Landesklasse: DSV Juniors : SC Mühlebach - 3:2 (2:0)

72 Luca Vieira Pio 3:2

56 Samuel Lässer 2:2

53 Dominik Lang 2:1

40 Fabian Bachmann 2:0

27 Fabian Kirchmair 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.