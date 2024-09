Drei Treffer von Alem Majetic für Satteins gegen die SW Bregenz Amateure

Details Dienstag, 24. September 2024 01:57

Im spannenden Duell der 7. Runde der 1. Landesklasse (V) setzte sich der AEROCOMPACT SV Satteins mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen die SW Bregenz Amateure durch. Die Heimmannschaft dominierte von Beginn an und konnte durch eine solide Teamleistung und eine starke Offensive überzeugen. Bereits zur Halbzeit führte der SV Satteins mit 3:0, und ließ in der zweiten Halbzeit weitere Tore folgen.

Frühe Führung durch Majetic

Nach dem Anpfiff entwickelte sich das Spiel schnell zu Gunsten des SV Satteins. Die Gastgeber ließen von Anfang an keine Zweifel an ihrer offensiven Ausrichtung und ihrem Ziel, die drei Punkte in Satteins zu behalten. In der 27. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Alem Majetic brachte den SV Satteins mit einem präzisen Schuss in Führung und sorgte damit für den ersten Höhepunkt des Abends.

Nur 13 Minuten später, in der 40. Minute, erhöhte Volkan Keles auf 2:0 für die Hausherren. Der Treffer fiel nach einer sehenswerten Kombination im Mittelfeld, die die Abwehr der SW Bregenz Amateure ins Wanken brachte. Noch vor dem Halbzeitpfiff, in der 44. Minute, war es erneut Alem Majetic, der zum 3:0 einnetzte und die Führung weiter ausbaute. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SV Satteins in die Halbzeitpause.

Offensivfeuerwerk in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Satteins das dominierende Team. In der 61. Minute konnte Daniel Bader das 4:0 erzielen. Bader nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Gäste aus und schloss eiskalt ab.

Die SW Bregenz Amateure schafften es in der 66. Minute, ein Lebenszeichen zu setzen. Cem Mustafa Pehlivan erzielte das 4:1 und brachte den Gästen einen kurzen Hoffnungsschimmer. Doch die Freude währte nicht lange, denn der SV Satteins schlug erneut zu.

In der 85. Minute war es Alem Majetic, der seinen dritten Treffer des Spiels markierte und das 5:1 für die Hausherren erzielte. Majetic zeigte einmal mehr seine Torjägerqualitäten und krönte seine herausragende Leistung an diesem Tag.

Den Schlusspunkt setzte Dominik Zadravec in der 88. Minute. Mit seinem Treffer zum 6:1 besiegelte er den deutlichen Sieg des SV Satteins. Zadravec nutzte eine letzte Gelegenheit und traf souverän ins Netz.

Mit diesem überzeugenden 6:1-Erfolg gegen die SW Bregenz Amateure zeigte der SV Satteins eindrucksvoll seine Stärke und sicherte sich wichtige Punkte in der 1. Landesklasse (V). Die Gäste aus Bregenz hatten den Offensivbemühungen der Hausherren wenig entgegenzusetzen und mussten sich letztlich klar geschlagen geben. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 6:1 für den SV Satteins.

1. Landesklasse: Satteins : SW Bregenz Amateure - 6:1 (3:0)

88 Dominik Zadravec 6:1

85 Alem Majetic 5:1

66 Cem Mustafa Pehlivan 4:1

61 Daniel Bader 4:0

44 Alem Majetic 3:0

40 Volkan Keles 2:0

27 Alem Majetic 1:0

