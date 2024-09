Spannendes Duell endet mit knapper Heimniederlage für SPG Hochmontafon II gegen Tisis

Details Samstag, 28. September 2024 23:45

In der 8. Runde der 1. Landesklasse (V) trafen die SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b und Juwelier Zengin SC Tisis aufeinander. In einem packenden Spiel, das über die gesamte Spieldauer von 95 Minuten für Spannung sorgte, gelang es SC Tisis, sich mit einem knappen 4:3-Sieg gegen die Heim-Mannschaft durchzusetzen. Trotz einer starken Aufholjagd von SPG Hochmontafon 1b in der zweiten Halbzeit, reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn.

SC Tisis legt vor

Bereits in der 19. Minute brachte Göktug Kardasoglu die Gäste aus Tisis in Führung. Nach einem gut herausgespielten Angriff erzielte er das 0:1 für SC Tisis, was den Ton für den weiteren Verlauf des Spiels setzte. Die Heim-Mannschaft, die SPG Hochmontafon 1b, hatte es schwer, in der ersten Halbzeit ins Spiel zu finden und ließ den Gästen zu viel Raum.

Das nutzte SC Tisis aus und erhöhte in der 40. Minute durch Lukas Sonderegger auf 0:2. Kurz vor der Halbzeit war es ein weiterer Rückschlag für SPG Hochmontafon 1b, die sich nun einer noch schwierigeren Aufgabe gegenüber sahen. Mit diesem Stand ging es in die Pause, und SC Tisis konnte sich zunächst zufrieden zurücklehnen.

Aufholjagd von SPG Hochmontafon 1b

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. In der 49. Minute gelang Florian Netzer der Anschlusstreffer zum 1:2. Das Tor brachte neue Hoffnung und Energie ins Spiel von SPG Hochmontafon 1b. Doch diese Hoffnung wurde schnell getrübt, als Thomas Rüscher in der 53. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte und auf 1:3 für SC Tisis erhöhte.

Aber SPG Hochmontafon 1b gab nicht auf. In der 63. Minute war es erneut Philipp Fitz, der den Ball ins Netz brachte und den Abstand auf 2:3 verkürzte. Das Spiel nahm nun an Intensität zu, und die Heim-Mannschaft drängte auf den Ausgleich. Doch SC Tisis antwortete prompt. Nur zehn Minuten später, in der 73. Minute, stellte Mustafa Öz mit einem weiteren Tor den Spielstand auf 2:4 und schien damit die Partie endgültig zu entscheiden.

Doch die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Moral. In der 82. Minute war es wieder Philipp Fitz, der den Ball im Tor unterbrachte und das 3:4 erzielte. Die letzten Minuten waren von Nervosität und hektischen Aktionen auf beiden Seiten geprägt. Trotz aller Bemühungen gelang es SPG Hochmontafon 1b nicht mehr, den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Spannendes Spiel bis zum Schluss

Die Nachspielzeit von fünf Minuten brachte keine weiteren Tore, und das Spiel endete mit einem knappen 3:4 aus Sicht der Heim-Mannschaft. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, doch am Ende konnte sich SC Tisis durchsetzen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Das Spiel zwischen SPG Hochmontafon 1b und SC Tisis war ein eindrucksvolles Beispiel für die Spannung und Unvorhersehbarkeit, die den Fußball ausmachen. Obwohl SPG Hochmontafon 1b eine beherzte Aufholjagd hinlegte, reichte es am Ende nicht, um den Rückstand vollständig wettzumachen. SC Tisis hingegen bewies Kaltschnäuzigkeit und Effizienz vor dem Tor, was ihnen letztlich den knappen Sieg einbrachte.

1. Landesklasse: Hochmontafon 1b : SC Tisis - 3:4 (0:2)

82 Philipp Fitz 3:4

73 Mustafa Öz 2:4

63 Philipp Fitz 2:3

53 Thomas Rüscher 1:3

49 Florian Netzer 1:2

40 Lukas Sonderegger 0:2

19 Göktug Kardasoglu 0:1

