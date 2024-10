SCR Altach 1b dominiert SW Bregenz Amateure mit einem 5:1-Auswärtssieg

Details Montag, 30. September 2024 23:16

In einem einseitigen Spiel der 1. Landesklasse (V) setzten sich die Gäste von SCR Altach 1b deutlich mit 5:1 gegen die SW Bregenz Amateure durch. Bereits früh in der Partie legten die Altacher den Grundstein für ihren Sieg und bauten ihre Führung kontinuierlich aus. Ein Eigentor und ein Doppelpack von Nils Thalmann sorgten für klare Verhältnisse. Die SW Bregenz Amateure konnten nur kurz Hoffnung schöpfen, als Cem Mustafa Pehlivan den Ehrentreffer erzielte.

Frühe Führung für SCR Altach 1b

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der achten Minute gelang Nils Thalmann das erste Tor für SCR Altach 1b. Mit einem präzisen Schuss ins Netz stellte er die Weichen früh auf Sieg. Doch damit nicht genug: Nur sechs Minuten später war Thalmann erneut zur Stelle und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Die SW Bregenz Amateure hatten zu diesem Zeitpunkt große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und liefen der frühen Führung hinterher.

Die erste Halbzeit verlief weiterhin zugunsten von SCR Altach 1b, die das Spielgeschehen kontrollierten. Die Abwehr der Bregenzer stand unter Dauerdruck, während die Gäste immer wieder gefährliche Angriffe starteten. Bis zur Halbzeitpause konnte SW Bregenz Amateure keinen Anschluss finden, sodass es mit einem 0:2 in die Kabinen ging.

Dominanz der Gäste auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild der ersten Hälfte fort. Die SW Bregenz Amateure bemühten sich, das Spielgeschehen zu drehen, doch die gut organisierte Defensive der Altacher ließ kaum Chancen zu. In der 59. Minute ereignete sich dann eine Schlüsselszene, als Okan Kara von SW Bregenz Amateure die Gelb/Rote Karte sah und seine Mannschaft damit weiter schwächte.

Nur sieben Minuten später nutzte SCR Altach 1b die Überzahl eiskalt aus: Nils Thalmann schnürte mit seinem dritten Treffer einen Hattrick und erhöhte auf 3:0. Die Moral der Bregenzer schien gebrochen, doch in der 78. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf, als Cem Mustafa Pehlivan zum 1:3 verkürzte. Ein sauberer Abschluss von Pehlivan brachte die Heimfans kurzzeitig zum Jubeln.

Diese Freude hielt jedoch nicht lange an. In der 85. Minute unterlief Micha Fröde von den SW Bregenz Amateuren ein unglückliches Eigentor, das den Spielstand auf 1:4 erhöhte. Die Gäste aus Altach hatten das Spiel nun endgültig in der Hand und ließen nichts mehr anbrennen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Nils Thalmann in der 90. Minute. Mit seinem vierten Tor des Tages markierte er das 5:1 und besiegelte damit den klaren Auswärtssieg von SCR Altach 1b. Die SW Bregenz Amateure mussten sich letztlich geschlagen geben und konnten dem Druck der Gäste nichts mehr entgegensetzen.

Mit diesem Sieg festigte SCR Altach 1b seine Position in der Tabelle, während SW Bregenz Amateure weiter nach ihrer Form suchen muss. Ein dominanter Auftritt der Gäste, der früh die Richtung vorgab und das Spiel letztlich klar für sich entschied.

1. Landesklasse: SW Bregenz Amateure : SCRA 1b - 1:5 (0:2)

90 Nils Thalmann 1:5

85 Eigentor durch Micha Fröde 1:4

78 Cem Mustafa Pehlivan 1:3

66 Nils Thalmann 0:3

14 Nils Thalmann 0:2

8 Nils Thalmann 0:1

