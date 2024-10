DSV Juniors Triumphiert mit 7:0 gegen FC Thüringen

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 00:54

Ein beeindruckendes Spiel zeigten die EMMA & EUGEN DSV Juniors in der 9. Runde der 1. Landesklasse, als sie die Gäste vom Farbencenter FC Thüringen mit einem deutlichen 7:0 besiegten. Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an und zeigten sich vor allem in der ersten Halbzeit in Torlaune. Fabian Kilzer, Samuel Anton und Luka Bokanovic führten die Juniors zu einem souveränen Sieg. Mit diesem Erfolg setzten die DSV Juniors ein klares Zeichen in der Liga.

Ein Blitzstart für die Juniors

Von der ersten Minute an nahmen die DSV Juniors das Heft in die Hand. Bereits in der 9. Minute brachte Samuel Anton die Heimmannschaft in Führung, als er die Abwehr des FC Thüringen überwand und zum 1:0 einschob. Nur drei Minuten später erhöhte Luka Bokanovic auf 2:0, indem er einen schnellen Angriff erfolgreich abschloss. Die Juniors blieben am Drücker, und in der 14. Minute war es erneut Samuel Anton, der das 3:0 markierte und damit seine beeindruckende Leistung unterstrich.

Doch die DSV Juniors hatten noch nicht genug. In der 16. Minute traf Fabian Kilzer zum ersten Mal in dieser Partie und stellte den Spielstand auf 4:0. Kilzer bewies seine Klasse und ließ der gegnerischen Verteidigung keine Chance. Der Torhunger der Juniors war noch nicht gestillt, und so erzielte Kilzer in der 24. Minute seinen zweiten Treffer, womit er den Halbzeitstand von 5:0 besiegelte. Eine herausragende erste Hälfte der Hausherren, die den FC Thüringen vor schier unlösbare Aufgaben stellte.

Weiterer Torjubel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Torfestival der DSV Juniors fort. In der 78. Minute war es Niklas Paulitsch, der das halbe Dutzend vollmachte und den Vorsprung auf 6:0 ausbaute. Paulitsch nutzte eine Unachtsamkeit der Thüringer Defensive und platzierte den Ball souverän im Netz. Der FC Thüringen fand während des gesamten Spiels kaum Mittel, um den Angriffswellen der Gastgeber etwas entgegenzusetzen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Fabian Kilzer, der in der 82. Minute seinen dritten Treffer erzielte und damit den Endstand von 7:0 herstellte. Kilzer krönte seine herausragende Leistung mit einem lupenreinen Hattrick und wurde zum Mann des Tages gekürt. Die Defensive des FC Thüringen konnte den wuchtigen Angriffen der DSV Juniors zu keinem Zeitpunkt standhalten, wodurch die Gäste am Ende klar unterlegen waren.

Mit diesem beeindruckenden Sieg schieben sich die DSV Juniors weiter in die oberen Tabellenränge und unterstreichen ihre Ambitionen in der Liga. Die Mannschaft präsentierte sich in bester Form und zeigte einen Fußball, der den Zuschauern viel Freude bereitete. Der FC Thüringen hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu formieren und aus den Fehlern lernen, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähig zu sein.

1. Landesklasse: DSV Juniors : Thüringen - 7:0 (5:0)

82 Fabian Kilzer 7:0

78 Niklas Paulitsch 6:0

24 Fabian Kilzer 5:0

16 Fabian Kilzer 4:0

14 Samuel Anton 3:0

12 Luka Bokanovic 2:0

9 Samuel Anton 1:0

