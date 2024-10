Dramatischer Sieg für SC Hohenweiler 72 gegen SW Bregenz Amateure

Details Montag, 07. Oktober 2024 01:37

In einem packenden Duell der 1. Landesklasse (V) konnte sich SC Hohenweiler 72 in einem spannenden Spiel gegen SW Bregenz Amateure mit 3:2 durchsetzen. Der Heimsieg wurde erst in den Schlussminuten durch einen Treffer von Jannic Lissy besiegelt. Zuvor hatte das Spiel einige überraschende Wendungen erlebt, darunter ein unglückliches Eigentor und ein spätes Ausgleichstor der Gäste.

Frühe Führung für die Gäste durch Eigentor

Die Partie begann mit einem unglücklichen Ereignis für SC Hohenweiler 72, als Tarik Saritas bereits in der 16. Minute ein Eigentor unterlief. Damit gingen die SW Bregenz Amateure früh mit 1:0 in Führung und die Gastgeber sahen sich einem Rückstand gegenüber, den sie in den folgenden Minuten zu überwinden versuchten. Der frühe Gegentreffer setzte den Sportclub unter Druck, der in der ersten Halbzeit mit intensiven Angriffen auf den Ausgleich drängte.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang SC Hohenweiler 72 dann der ersehnte Treffer. In der 45. Minute erzielte Adil Ulas den Ausgleich zum 1:1, was den Gastgebern zur Pause einen wichtigen psychologischen Vorteil verschaffte. Mit neuem Schwung und gestärktem Selbstbewusstsein gingen die Mannschaften in die Kabinen, wohlwissend, dass die zweite Halbzeit noch viele Möglichkeiten bereithalten würde.

Spannende Schlussphase mit späten Toren

Nach der Halbzeitpause war die Begegnung von intensiven Zweikämpfen und wechselnden Spielverläufen geprägt. Beide Teams suchten nach der Führung, aber es dauerte bis zur 84. Minute, ehe Fabian Fink für SC Hohenweiler 72 die Gastgeber mit 2:1 in Führung brachte. Die Zuschauer erlebten ein kampfbetontes Spiel, in dem die Heimmannschaft durch den Treffer von Fink einen wichtigen Schritt in Richtung Sieg machte.

Doch die SW Bregenz Amateure gaben sich nicht geschlagen und kamen in der letzten regulären Spielminute noch einmal zurück. Lukas Feuersinger gelang in der 90. Minute der erneute Ausgleich zum 2:2, was die Spannung im Stadion noch einmal steigen ließ. Die Dramatik der Schlussphase erreichte ihren Höhepunkt, als der Sportclub Hohenweiler 72 nur wenige Augenblicke später, ebenfalls in der 90. Minute, den entscheidenden Treffer erzielte. Jannic Lissy war der Held des Tages, als er den Ball zum 3:2-Endstand im Netz der Gäste unterbrachte.

Die Nachspielzeit von fünf Minuten änderte nichts mehr am Endstand, und SC Hohenweiler 72 konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen. Die Partie endete nach 95 intensiven Minuten mit einem knappen, aber verdienten Heimsieg für die Gastgeber, die damit wichtige Punkte in der 9. Runde der 1. Landesklasse (V) sammelten.

1. Landesklasse: Hohenweiler 72 : SW Bregenz Amateure - 3:2 (1:1)

92 Jannic Lissy 3:2

90 Lukas Feuersinger 2:2

84 Fabian Fink 2:1

45 Adil Ulas 1:1

16 Eigentor durch Tarik Saritas 0:1

Details

