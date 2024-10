Nüziders bezwingt im Spitzenspiel den Tabellenführer Brederis!

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 00:39

Die Tabellenspitze der 1. Landesklasse hat sich nach der 9. Runde wesentlich enger zusammengeschoben. Tabellenführer Metzler Werkzeuge SK Brederis hat das Spitzenspiel beim Autohaus Rudi Lins FC Nüziders mit 1:2 verloren und damit trennen die Top-4 Brederis, Altach II, Nüziders und Gaissau nur mehr zwei Punkte.

Unglücklicher Sturz – aber zum Glück Entwarnung nach Einsatz der Rettung

Am Sonntag Nachmittag trafen im Spitzenspiel der 1. Landesklasse der Autohaus Rudi Lins FC Nüziders und der SK Brederis aufeinander. Bei bestem Fußballwetter boten beide Mannschaften ein intensives und temporeiches Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Von Beginn an war zu sehen, dass sich zwei spielstarke Mannschaften gegenüberstanden. Trotz des hohen Tempos kam es in den ersten 45 Minuten nur zu wenigen klaren Torchancen, da beide Teams defensiv gut organisiert waren. Leider wurde das Spiel in der 5. Minute von einer unglücklichen Szene überschattet: Der Brederis-Spieler Enes Özgen verletzte sich bei einem Zweikampf an der Seitenauslinie schwer. Nach einem unglücklichen Sturz in die Auswechselkabine der Gäste zog er sich eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung zu. Özgen musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, doch nach dem Spiel gab es Entwarnung – abgesehen von der

Verletzung konnte Schlimmeres verhindert werden. Gute Besserung an dieser Stelle vom FC Nüziders.

Trotz dieses Rückschlags ließ sich der SK Brederis nicht aus dem Konzept bringen, und so blieb es zur Halbzeit beim leistungsgerechten 0:0. Auch in der zweiten Halbzeit behielten beide Teams das hohe Tempo bei. In der 51. Minute nutzte der FC Nüziders eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Bresner eiskalt aus. Nach beherztem Pressing von Laurin Piccolruaz konnte Marco Gebhard den Ball erobern und das 1:0 für die Gastgeber erzielen.

In der 63. Minute, nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung, erzielte Laurin Büxler für den SK Brederis den 1:1-Ausgleich. Kurz darauf hatten die Bresner eine weitere gute Möglichkeit zur Führung, doch sie scheiterten knapp.

In der Schlussphase übernahm jedoch der FC Nüziders wieder die Kontrolle. Sie drängten die Bresner immer weiter in die eigene Hälfte und erspielten sich einige vielversprechende Situationen im gegnerischen Strafraum. Ein Treffer wollte allerdings zunächst nicht gelingen.

In der 88. Minute wurde Beni Dürr im Strafraum der Gäste gefoult. Der Schiedsrichter zeigte ohne zu zögern auf den Elfmeterpunkt. Beni trat selbst an und verwandelte den fälligen Strafstoß in gewohnt sicherer Manier zum 2:1 für den FC Nüziders. In den letzten Minuten warf der SK Brederis nochmals alles nach vorne, doch die Nüziger Abwehr hielt stand, und so endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für den FC

Nüziders.

Der FC Nüziders sicherte sich mit einer starken Schlussphase den Sieg in einem spannenden Spitzenspiel. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, aber am Ende hatte der Gastgeber das bessere Ende für sich. Mit diesem Sieg bleibt die Tabellenspitze nach dem ersten Drittel der

Saison weiter hart umkämpft.

Trainerteam Vonbrül/Längle: „Kompliment an unsere Mannschaft, trotz einiger namhafter Ausfälle haben unsere Burschen Moral bewiesen und dem Tabellenführer verdient die erste Saisonniederlage zugefügt. Speziell für unseren Youngster Marco Gebhard freut es uns sehr, dass er mit seinem Einsatz und seinem Tor zum 1:0 seine bisherigen tollen Trainingsleistungen auch im Spiel zeigen konnte. An dieser Stelle auch noch alles Gute dem verletzten Spieler vom SK Brederis.“

1. Landesklasse: FC Nüziders : SK Brederis - 2:1 (0:0)

88 Benjamin Dür 2:1

63 Laurin Büxler 1:1

51 Marco Gebhard 1:0

