Noah Matt, FC Au: „Sonntagabend kommen die Trainingspläne für kommende Woche!“

Ende März 2021 verkünden einige Bundesländer bereits die Absage der Rückrunde, die Corona-Infektionslage steuert leider einem neuen Höhepunkt zu Ostern entgegen. In Vorarlberg ist die Rückrunde noch nicht abgesagt, es ist aber immer mehr der Trend zu erkennen, dass man im Mai bzw. Juni versuchen wird die Hinrunde abzuschliessen – mit Aufsteigern und ohne Absteiger am Ende. In Kärnten wird zum Beispiel die Landesliga von sechzehn auf achtzehn Mannschaften aufgestockt. Es heißt abwarten, ligaportal.at Vorarlberg blickt in die 2. Landesklasse und stellt Noah Matt vom FC Raiffeisen Au vor.

Rückblick auf den Herbst 2020 aus persönlicher Sicht und aus jener der Mannschaft?

Noah Matt: „Aus persönlicher Sicht war die Herbstsaison eine sehr erfolgreiche - sowohl sportlich als auch menschlich eine top Saison, bis auf ein paar Verletzungsbedingte Ausfälle kann ich mich nicht beklagen. Mit dem Verlauf der Herbstsaison sind wir sehr zufrieden!“

Fußball und Corona - waren die Maßnahmen gerechtfertigt bzw. Stellungnahme zur aktuellen Situation?

Noah Matt: „Die Maßnahmen waren gerechtfertigt, denn sie waren nicht sehr einschränkend, nur das Biertrinken und das gefüllte Achstadion haben gefehlt.“

Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Noah Matt: „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist extrem gut.“

Wie läuft aktuell das Training ab?

Noah Matt: „Der Trainer schickt immer Sonntag am Abend den Trainingsplan für die anstehende Woche und wir sollen dann die jeweiligen Übungen machen.“

Wird die Rückrunde gespielt werden können?

Noah Matt: „Ich glaube, dass weiß niemand so genau.“

Titelfavorit in der eigenen Liga? Eigene Ziele und jener der Mannschaft?

Noah Matt: „Titelfavorit in unserer Liga ist auf jeden Fall Schwarzenberg, doch wir sind auch heiß auf den Titel und gehören auch zu den Titelfavoriten. Ziel ist auf jeden Fall Meister zu werden, wenn das nicht klappt, möchte ich zumindest aufsteigen.

Wer wird in der Bundesliga Meister 20/21, wer steigt aus der 2. Liga auf?

Noah Matt: „RB Salzburg wird Meister in der tipico Bundesliga. Meister in Liga 2 wird der SV Lafnitz, aufsteigen will oder kann er ja nicht. Das Nationalteam holt bei der EM Endrunde den Titel.“.

Deine Hobbies außer Fußball?

Schifahren

Lieblingsmusiker/in?

Hansi Hinterseer

