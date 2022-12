2. Landesklasse: Goleador Parade Herbst 2022

Details Samstag, 17. Dezember 2022 00:12

Joachim Metzler von der SPG Egg/Andelsbuch II ist der beste Knipser im Herbst 2022 in der 2. Landesklasse. Elf Treffer in 80 Minuten ist ganz klar Platz eins. Platz zwei und drei gehen an Spieler die beide zehn Treffer erzielen konnten. Burak Engin von den SW Bregenz Juniors schaffte dies in 915 Spielminuten, Tobias Wegscheider von Schwarzach/Wolfurt II in 934 Minuten.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Joachim Metzler Egg/Andelsbuch II 11 880 0,75 1 1 1 2 Burak Ergin SW Bregenz jun. 10 915 0,66 2 2 2 3 Tobias Wegscheider Schwarzach/Wolfurt II 10 934 0,64 2 3 2,5 4 Baris Sahin Satteins 8 915 0,52 6 5 5,5 5 M.E. Bajraktar Schwarzach/Wolfurt II 9 1199 0,45 4 8 6 6 Simon Morscher Satteins 9 1260 0,43 4 10 7 7 Manuel Willam Alberschwende II 8 1116 0,43 6 9 7,5 8 Christopher Dona Hochmontafon 7 764 0,55 12 4 8 9 Mario Feurstein Au 8 1163 0,41 6 11 8,5 10 Alexander Montibeller Hochmontafon 8 1178 0,41 6 12 9 11 Darko Stajnko DSV jun. 7 923 0,46 12 7 9,5 12 Niko Muxel Au 8 1243 0,39 6 15 10,5 13 Mario Hager Au 8 1264 0,38 6 16 11 14 David Mirkovic Rätia Bludenz 6 725 0,50 17 6 11,5 15 Adrian Martinovic Lauterach II 7 1049 0,40 12 14 13 16 Patrick Hefel Schwarzach/Wolfurt II 6 894 0,40 17 13 15 17 Yusuf Emre Cin SW Bregenz jun. 7 1215 0,35 12 19 15,5 18 Luca Durig Hochmontafon 7 1346 0,31 12 20 16 19 Jonas Kohler Au 6 965 0,37 17 17 17 20 David Kirchmair DSV jun. 6 1011 0,36 17 18 17,5 21 Michael Kara Satteins 6 1169 0,31 17 21 19 22 Yves Henri Simic SW Bregenz jun. 6 1224 0,29 17 22 19,5

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.