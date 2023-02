Alter Bekannter kehrt nach Lauterach zurück – vier Kaderänderungen in Altenstadt

Details Dienstag, 14. Februar 2023 01:49

Den Ender Klima TSV Altenstadt trennen in der Landesliga zehn Punkte von der Aufstiegszone. Für den sportlichen Leiter Cem Öksüz ist das Ziel, möglichst viele Punkte zu holen. In der 2. Landesklasse hat sich der intemann FC Lauterach II mit dreißig Punkten und Tabellenplatz zwei eine gute Basis geschaffen, den Aufstieg in die 1. Landesklasse zu schaffen. Au hat vier Punkte mehr am Konto, neun Punkte beträgt der Puffer von Lauterach II auf den ersten Nichtaufstiegsplatz. Dieser fünfte Tabellenplatz, den nach dem Herbst 2022 der SV Satteins hält, wird aber heiß umkämpft sein. Platz vier und Platz zwölf trennen nur sechs Punkte.

Vorbereitung, Testspiele und Kaderänderungen Lauterach II

Martin Gfall, Trainer intemann FC Lauterach II: „Unsere Vorbereitung ist am 1.2.2023 gestartet. Somit haben wir genau zwei Monate Zeit für das erste Meisterschaftsspiel am 1.4.2023. Es sind alle Spieler fit und von Anfang an dabei. Wir haben aus unserem Kader vom Herbst aktuell vier Spieler, welche hochgezogen wurden in die erste Mannschaft. So wiederum haben wir drei junge sechzehnjährige Spieler vom eigenen Nachwuchs ins 1b hochgeholt. Dies sind Ali Eyüp, Kemal Gül und Laurin Leitenbauer. Diese gilt es natürlich so rasch als möglich zu integrieren. Wir spielen sieben Vorbereitungsspiele, das sollte doch mehr als wie genügen.

Mittwoch, 08.02.2023 - 19:00 Uhr – FC Lauterach 1b : Austria Lustenau Amateure

Freitag, 17.02.2023 – 17:15 Uhr – FC Lauterach 1b : SCR Altach 1b

Samstag, 25.02.2023 – 16:00 – FC Lauterach 1b : FC Höchst 1b

Samstag, 04.03.2023 – 11:45 Uhr – FC Lauterach 1b : FC Doren

Samstag, 11.03.2023 – 16:00 Uhr – FC Lauterach 1b : SC Hohenweiler

Samstag, 18.03.2023 – 12:45 Uhr – FC Lauterach 1b : SV Lochau 1b

Samstag, 25.03.2023 – 12:30 Uhr – FC Lauterach 1b : RW Langen

Gökdeniz Akbulut hat unseren Verein verlassen – er ist zurück nach Kennelbach gewechselt. Neu dazugekommen - mit großer Freude - ist ein alter Bekannter vom FC Lauterach! Sem Kloser vom FC Krumbach. Der starke Routinier sollte unserer jungen Mannschaft doch sehr weiterhelfen können. Unser Ziel ist es, wenn möglich auf einem der fünf Aufstiegsplätze zu bleiben im Frühjahr. Wir wissen natürlich, wie schwierig das ist.

Mit sieben Kampfmannschaften sowie sechs 1b-Teams, deren erste KM in der VN-Eliteliga spielen, werden diese Plätze mehr als wie nur heiß begehrt sein. Man braucht einen guten Rückrundenauftakt und dann natürlich auch das notwendige Glück dafür. Meine Aufstiegsfavoriten sind FC AU, SW Bregenz 1b, FC Egg/Andelsbuch 1b, SV Satteins, FC Klostertal – bis zum Tabellenzwölften kann aber jeder aufsteigen aus unserer Liga.

Das Meister-Play-Off in der Bundesliga werden meiner Meinung nach Red Bull Salzburg, Sturm Graz, LASK, Rapid Wien, Austria Klagenfurt und Austria Wien bestreiten."

Zwei Neuzugänge in Altenstadt

Cem Öksüz, sportlicher Leiter Ender Klima TSV Altenstadt: „Vorbereitungsstart war bei uns am 30.1.2023. Insgesamt sind acht Vorbereitungsspiele geplant. Im Kader gibt es zwei Neuzugängen und zwar Timon Langebner vom FC Götzis und Vasile Vincu aus Rumänien. Harun Cosgun und Alin Adamescu haben ihr vorläufiges Karriereende bekannt gegeben. Unser Ziel im Frühjahr 2023 ist es, so viele Punkte zu holen wie möglich!“

