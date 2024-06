Daten und Fakten zur 2. Landesklasse 2023/24

Details Sonntag, 30. Juni 2024 00:49

Extrem bitteres Saisonfinale 2023/24 für den FC Sohm Alberschwende II in der 2. Landesklasse. 0:4 im letzten Spiel zu Hause gegen den SC Mühlebach und so schnappt in letzter Sekunde Mühlebach Albescherwende den Aufstieg vor der Nase weg. Den Titel holt sich recht klar SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon. Vier Mannschaften müssen eine Etage tiefer: Rätia Bludenz, Klostertal, Götzis II und Vandans. Der Meister SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon war in der Rückrunde und vor den eigenen Fans stark. Die SPG Wolfurt II hatte eine extrem starke Offensive mit 77 Treffern, hat aber auch 71 Treffer kassiert. So reicht es nur für Platz neun. Einen großen Anteil am Aufstieg von Mühlebach hatte auch Goalgetter Patrick Pexa, der mit 32 Treffern die ganz klare Bestmarke markiert hatte.

Bestes Team Hinrunde: blum FC Höchst II

Bestes Team Rückrunde: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon

Beste Heimelf: FC Sohm Alberschwende II

Bestes Auswärtsteam: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon

Höchste Anzahl an Siegen

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon mit 17 Siegen

SC Mühlebach mit 15 Siegen

FC Sohm Alberschwende II mit 15 Siegen

Höchste Anzahl Niederlagen

SCM Vandans mit 16 Niederlagen

FC Klostertal mit 15 Niederlagen

Beste Offensive

SC Mühlebach mit 80 Treffern

SPG Wolfurt II mit 77 Treffern

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon mit 75 Treffern

Torschützenliste:

Patrick Pexa vom SC Mühlebach mit 32 Treffern

Domenik Ebner vom FC Sohm Alberschwende II mit 19 Treffern

Luis Witwer von der SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon mit 18 Treffern

Beste Defensive

FC Sohm Alberschwende II mit 36 Gegentoren

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon mit 37 Gegentoren

ERNE FC Schlins II mit 41 Gegentoren

Siege in Serie

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon mit 8 Siegen in Serie

blum FC Höchst II mit sechs Siegen in Serie

Niederlagen in Serie

Fc Mäder mit 8 Niederlagen in Serie

SCM Vandans mit 6 Niederlagen in Serie

