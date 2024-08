Coach von Höchst II: „Wir wollen 2024/25 wieder im obersten Drittel zu finden sein!“

Details Dienstag, 06. August 2024 01:29

Am kommenden Wochenende startet in Vorarlberg der Spielbetrieb im Unterhaus so richtig durch, vorab gibt es noch am 6. und 7. August die zweite Runde im VFV-Cup. Der blum FC Höchst II gehört in der 2. Landesklasse ganz sicher zu den besten Mannschaften und ein Platz in den Top-5 soll es auch 2024/25 werden. Der erste Gegner in der Meisterschaft ist am Sonntag, dem 11. August 2024 um 14 Uhr auswärts der FC Hard II. In der ersten Runde des VFV-Cup setzte sich Höchst II gegen die FC Dornbirn Juniors mit einer sehr starken Leistung mit 5:2 durch. In Runde zwei ist am 7.8.24 um 18:30 Uhr beim FC Klostertal zu Gast.

Es gibt viele Titelfavoriten!

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Unsere Vorbereitung verläuft etwas durchwachsen, sollte aber kein Problem sein.

Wir haben unseren Kader mit drei U18 Spieler (Kaufmann Kevin, Kurt Riza Ali und Staudacher Felix) aufgestockt und zusätzlich sind noch drei erfahrene Spieler dazugekommen. Ansonsten haben wir den gleichen Kader wie in der letzten Saison, nur die Kader Größe ist angestiegen, somit hat das Trainerteam mehr Möglichkeiten.

In den ersten drei bis vier Runden haben wir nur einen Teil des Kaders zu Verfügung, da im August Urlaubshochsaison ist. Diese Situation haben aber alle Vereine im Sommer.

Wir wollen in der neuen Saison wieder im ersten Drittel dabei sein und unsere Nachwuchsspieler im Erwachsenenfußball weiter entwickeln.

Titelfavorit möchte ich keinen nennen, denn da gibt es viele. Ich glaube, dass es eine sehr interessante und spannende Meisterschaft werden wird.

Österreichischer Meister wird für mich RB Salzburg, in Deutschland gibt es für mich mehrere Favoriten Bayern, Leverkusen, Leipzig und Dortmund.

Und wichtig: Bei den Heimspielen haben wir mehrere Male kleinere Events. Also es lohnt sich vorbei zu schauen!

Mein Anliegen an unseren Fußballverband wäre, die Meisterschaft erst Ende August zu beginnen und im Herbst und Frühjahr zwei bis drei englische Wochen zu spielen, dann hätten wir das Sommer- Urlaubsproblem in der Hochsaison gelöst!“

