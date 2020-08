SC Admira 1b hat Luft nach oben

Details Montag, 24. August 2020 10:48

FC Wolfurt 1b fügte SC Admira Dornbirn 1b am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:0.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Niklas Kienreich brachte Wolfurt 1b in der 58. Spielminute in Führung. Marvin Kohlhaupt trug sich in der 71. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kienreich besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für FC Wolfurt 1b (73.). Unter dem Strich nahm Wolfurt 1b bei SC Admira 1b einen Auswärtssieg mit.

Die Tabelle nach dem 26. Spieltag der vergangenen Saison wies Admira 1b auf dem 13. Tabellenplatz aus. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht die Heimmannschaft derzeit auf dem elften Rang.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FC Wolfurt 1b nun auf dem dritten Platz steht. Für den Gast steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte.

2. Landesklasse: SC Admira Dornbirn 1b – FC Wolfurt 1b, 0:3 (0:0)

58 0:1 Niklas Kienreich

71 0:2 Marvin Kohlhaupt

73 0:3 Niklas Kienreich

