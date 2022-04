Zehn Partien ohne Niederlage: SC Tisis setzt Erfolgsserie fort

Details Sonntag, 03. April 2022 00:35

Das Auswärtsspiel brachte für SCM Vandans keinen einzigen Punkt – SC Tisis gewann die Partie mit 3:1. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. IPA SC Tisis enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel hatten die Gastgeber mit 3:2 knapp für sich entschieden.

SC Tisis erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Dominik Fritz war es, der in der 21. Minute den Ball im Tor von IPA SC Tisis unterbrachte. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf SC Tisis zum 2:1 (42.). Zur Pause wusste IPA SC Tisis eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 71. Minute bejubelte SC Tisis das 3:1. Am Schluss schlug IPA SC Tisis Vandans mit 3:1.

Bei SC Tisis präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich IPA SC Tisis in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. SC Tisis knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte IPA SC Tisis elf Siege, drei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

SC Montafon Vandans holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. SCM Vandans musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Vandans insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

SC Montafon Vandans ist nach vier sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während SC Tisis mit insgesamt 36 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Nächsten Samstag (00:00 Uhr) gastiert IPA SC Tisis bei SV Satteins, SCM Vandans empfängt zeitgleich EMMA & EUGEN DSV Juniors.

Beste Spieler SC Tisis:

Fabian Gleirscher (10er) - ein Assist und ein Tor

Thomas Rüscher - Position Stürmer - zwei Tore

Uluhan Arslan - Position Tormann - gehaltener Elfer und tadellose Partie

2. Landesklasse: IPA SC Tisis – SC Montafon Vandans, 3:1 (2:1)

71 Fabian Gleirscher 3:1

42 Thomas Ruescher 2:1

21 Dominik Fritz 1:1

3 Thomas Ruescher 1:0