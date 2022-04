Gebrauchter Tag für FC Lustenau 1b

Details Freitag, 08. April 2022 01:10

FC Lustenau 1b wurde der eigenen Favoritenstellung bei FC Lauterach 1b nicht gerecht und verlor deutlich mit 1:5. Gegen Lauterach 1b setzte es für FC Lustenau 1b eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel hatte beim 3:1 mit FC Lustenau 1b seinen Sieger gefunden.

Für das erste Tor sorgte Paul Hagen. In der 20. Minute traf der Spieler des Tabellenprimus ins Schwarze. Mag. Nikola Pavlovic , LL.M. trug sich in der 28. Spielminute in die Torschützenliste ein. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Pascal Forster mit dem 2:1 für Intemann FC Lauterach 1b zur Stelle (43.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Marko Djedovic einen weiteren Treffer für den Gastgeber. Mit der Führung für FC Lauterach 1b ging es in die Kabine. Intemann FC Lauterach 1b baute den Vorsprung in der 53. Minute aus. Kurz vor Schluss traf Benjamin Gabsi für FC Lauterach 1b (92.). Letztlich feierte Lauterach 1b gegen FC Lustenau 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Trotz der drei Zähler machte Intemann FC Lauterach 1b im Klassement keinen Boden gut. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat FC Lauterach 1b derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Lauterach 1b konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nach 16 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Lustenau 1b 41 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 48 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 2. Landesklasse, allerdings fand Intemann FC Lauterach 1b diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

Am nächsten Samstag reist FC Lauterach 1b zu SC Röfix Röthis 1b, zeitgleich empfängt FC Lustenau 1b FC Fohrenburger Rätia Bludenz.

Beste Spieler FC Lauterach 1b: Marc-Andre Bursac (Torhüter), Pascal Forster (Innenverteidiger)

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – FC Lustenau 1b, 5:1 (3:1)

92 Benjamin Gabsi 5:1

53 Kuersat Kocabay 4:1

45 Marko Djedovic 3:1

43 Pascal Forster 2:1

28 Nikola Pavlovic 1:1

20 Paul Hagen 0:1