FC Lustenau 1b auf Aufstiegskurs

Details Donnerstag, 14. April 2022 21:22

FC Lustenau 1b erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen FC Rätia Bludenz. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel war Rätia Bludenz bei der deutlichen 1:5-Pleite unter die Räder gekommen. Tabellenführer FC Lustenau 1b kann damit die fünf Punkte Vorsprung auf Tisis verteidigen die in Satteins knapp mit 1:0 gewinnen.

Simon Stark brachte FC Lustenau 1b in der 20. Spielminute in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Paul Hagen den Vorsprung des Tabellenprimus auf 2:0 (44.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. In der 57. Minute brachte Mihajlo Marjanovic den Ball im Netz von FC Lustenau 1b unter. Das 3:1 ließ FC Lustenau 1b zum dritten Mal im Match jubeln (58.). Mit dem 4:1 von Dominik Klaus Rottmann für FC Lustenau 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Stark besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für FC Lustenau 1b (77.). Am Ende kam FC Lustenau 1b gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz zu einem verdienten Sieg.

Nach 17 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Lustenau 1b 44 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 53 Treffern stellt FC Lustenau 1b den besten Angriff der 2. Landesklasse. Die letzten Resultate von FC Lustenau 1b konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

FC Rätia Bludenz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Rätia Bludenz etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte FC Fohrenburger Rätia Bludenz.

Am nächsten Samstag reist FC Lustenau 1b zu SPG Egg/Andelsbuch 1b, zeitgleich empfängt FC Rätia Bludenz SC Röfix Röthis 1b.

2. Landesklasse: FC Lustenau 1b – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 5:1 (2:0)

77 Simon Stark 5:1

60 Dominik Klaus Rottmann 4:1

58 Hueseyin Zengin 3:1

57 Mihajlo Marjanovic 2:1

44 Paul Hagen 2:0

20 Simon Stark 1:0