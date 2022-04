SC Tisis siegt im Spitzenspiel gegen Alberschwende II

Details Dienstag, 19. April 2022 15:26

Mit SC Tisis und Alberschw. 1b trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien IPA SC Tisis aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. SC Tisis ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen A'schw. 1b einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte FC Sohm Alberschwende 1b für klare Verhältnisse gesorgt und einen 7:1-Sieg verbucht.

Das Spiel startete aus Sicht der Hausherren mit zwei schnellen Toren und die Elf von Coach Yildirim Sencelikel dominierte auch das Spiel bis der Anschlusstreffer vom Elferpunkt fiel. Die Bregenzerwälder konnten vor der Halbzeit sogar den Ausgleich erzielen. Mit einem 2:2 ging es dann zur Halbzeitpause. Tisis konnte sich vom Schock schnell erholen und legte kurz danach wieder vor. Nun mussten die Gäste reagieren und stellten auf eine Dreierkette um. Die Heimmannschaft wechselte ebenfalls und spielte danach auf Konter und konnte sich mit Traumtoren von Fatih Simsek am Ende belohnen.

Beste Spieler SC Tisis: Jan Smakaj (6er), Murat Simsek (6er), Lukas Sonderegger (10er)

IPA SC Tisis stabilisiert nach dem Erfolg über Alberschw. 1b die eigene Position im Klassement. Die Offensive von SC Tisis in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch A'schw. 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 54-mal schlugen die Angreifer von IPA SC Tisis in dieser Spielzeit zu. SC Tisis weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt FC Sohm Alberschwende 1b den vierten Platz in der Tabelle ein. Elf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Alberschw. 1b derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 42 Zählern befindet sich IPA SC Tisis voll in der Spur. Die Formkurve von A'schw. 1b dagegen zeigt nach unten.

SC Tisis wird am kommenden Samstag von FC Lustenau 1b empfangen. Für FC Sohm Alberschwende 1b steht als Nächstes eine Auswärtsaufgabe an. Am Montag geht es zu FC Fohrenburger Rätia Bludenz.

2. Landesklasse: IPA SC Tisis – FC Sohm Alberschwende 1b, 5:2 (2:2)

88 Fatih Simsek 5:2

75 Fatih Simsek 4:2

51 Thomas Ruescher 3:2

37 Manuel Willam 2:2

25 William Shawn Kobe Johnston 2:1

23 Lukas Sonderegger 2:0

15 Thomas Ruescher 1:0