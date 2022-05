FC Rätia Bludenz schießt Fussach 1b ab

Details Dienstag, 03. Mai 2022 22:27

FC Rätia Bludenz fertigte Fussach 1b am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. An der Favoritenstellung ließ Rätia Bludenz keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Fussach 1b einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte FC Fohrenburger Rätia Bludenz für sich entschieden und einen 4:0-Sieg gefeiert.

Mit einem schnellen Hattrick (7./12./16.) zum 3:0 schockte Aleksandar Konjevic Fussach 1b. Der vierte Streich von FC Rätia Bludenz war Hogar Murad vorbehalten (25.). Für das 1:4 von SC Fussach 1b zeichnete David Manuel Wachter verantwortlich (34.). Konjevic (36.) und Nenad Djuric (43.) brachten Rätia Bludenz mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Bis zum Schlusspfiff durch den Referee betrieb Fussach 1b nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 6:1 zugunsten von FC Fohrenburger Rätia Bludenz.

Beste Spieler FC Rätia Bludenz: Ins Team der Runde hat es auf der linken Außenbahn Aleksandar Konjevic geschafft. Mit seinen vier Toren in der ersten Halbzeit wusste er zu Überzeugen. Auf der rechten Außenverteidiger hat es diesmal Florian Haas verdient ins Team der Runde nominiert zu werden.

Die Trendkurve von FC Rätia Bludenz geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Das Heimteam bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem siebten Platz. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Rätia Bludenz momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von FC Fohrenburger Rätia Bludenz konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

SC Fussach 1b stellt die anfälligste Defensive der 2. Landesklasse und hat bereits 72 Gegentreffer kassiert. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr das Schlusslicht bisher ein. Wann bekommt SC Fussach 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen FC Rätia Bludenz gerät Fussach 1b immer weiter in die Bredouille. Im Angriff weist Fussach 1b deutliche Schwächen auf, was die nur 26 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich SC Fussach 1b schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In sieben ausgetragenen Spielen kam Fussach 1b in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am nächsten Samstag reist Rätia Bludenz zu EMMA & EUGEN DSV Juniors, zeitgleich empfängt SC Fussach 1b SPG Egg/Andelsbuch 1b.

2. Landesklasse: FC Fohrenburger Rätia Bludenz – SC Fussach 1b, 6:1 (6:1)

43 Nenad Djuric 6:1

36 Aleksandar Konjevic 5:1

34 David Manuel Wachter 4:1

25 Hogar Murad 4:0

16 Aleksandar Konjevic 3:0

12 Aleksandar Konjevic 2:0

7 Aleksandar Konjevic 1:0