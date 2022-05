Erfolgsserie von SC Tisis setzt sich gegen DSV Juniors fort

Details Dienstag, 24. Mai 2022 13:54

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SC Tisis mit 2:1 gegen DSV Juniors für sich entschied. Luft nach oben hatte IPA SC Tisis dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 4:4 getrennt.

Gleich zu Spielbeginn traf SC Tisis zur frühen Führung (1.). Lange währte die Freude des Gasts nicht, denn schon in der achten Minute schoss Tarik Pasalic den Ausgleichstreffer für EMMA & EUGEN DSV Juniors. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf IPA SC Tisis zum 2:1 (44.). Obwohl SC Tisis nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es DSV Juniors zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Yildirim Sencelikel, Trainer SC Tisis II: "Uns fehlt in den letzten Spielen nur noch ein Punkt zum Aufsteig in die 1. Landesklasse nach neun Jahren. Die letzten vier Jahre haben wir diesen knapp verfehlt und im ersten Coronajahr sind wir als die Nummer zwei durch den Abbruch nicht aufgestiegen.

Bester Spieler SC Tisis II: Thomas Rüscher - Stürmer

Gegen Ende der Spielzeit weiß EMMA & EUGEN DSV Juniors die Abstiegsränge hinter sich. Die Heimmannschaft kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. DSV Juniors bleibt das Pech treu, was die fünfte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Das Konto von IPA SC Tisis zählt mittlerweile 54 Punkte. Damit steht SC Tisis kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Offensiv konnte IPA SC Tisis in der 2. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 64 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur dreimal gab sich SC Tisis bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist IPA SC Tisis so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Samstag reist EMMA & EUGEN DSV Juniors zu SV Satteins, zeitgleich empfängt SC Tisis SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b.

2. Landesklasse: EMMA & EUGEN DSV Juniors – IPA SC Tisis, 1:2 (1:2)

44 Thomas Ruescher 1:2

8 Tarik Pasalic 1:1

1 Thomas Ruescher 0:1