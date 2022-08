Traumstart für Alberschw. 1b

Details Montag, 08. August 2022 07:21

FC Sohm Alberschwende 1b kam am ersten Spieltag zu einem 4:0-Sieg gegen SC Montafon Vandans.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Jonas Immler trug sich in der 57. Spielminute in die Torschützenliste ein. Manuel Willam erhöhte für Alberschw. 1b auf 2:0 (65.). David Winder überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für das Heimteam (73.). FC Sohm Alberschwende 1b baute den Vorsprung in der 82. Minute aus. Am Ende feierte A'schw. 1b einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen SCM Vandans kam Alberschw. 1b zu einem verdienten Sieg.

In drei Wochen trifft A'schw. 1b auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 27.08.2022 bei FC Klostertal antritt. Vandans hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 20.08.2022 gegen Klostertal.

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – SC Montafon Vandans, 4:0 (0:0)

82 Kaspar Kuenzler 4:0

73 David Winder 3:0

65 Manuel Willam 2:0

57 Jonas Immler 1:0