Klostertal unterliegt Egg/Andelsbuch 1b mit 1:3!

Sonntag, 14. August 2022 14:57

SPG Egg/Andelsbuch 1b entschied das Match gegen FC Klostertal mit 3:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Egg/Andelsbuch 1b ging durch Kilian Umlauft in der achten Minute in Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.



In der zweiten Hälfte tat sich dann länger nichts, in der 66. Minute erhöhte Marco Kalmbach auf 2:0 für SPG Egg/Andelsbuch 1b. Joachim Metzler brachte die Heimmannschaft in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (69.). Kurz vor Ultimo war noch Dzelal Nanic zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Klostertal verantwortlich (87.). Letzten Endes ging Egg/Andelsbuch 1b im Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SPG Egg/Andelsbuch 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist FC Klostertal auf Platz acht abgerutscht.

2. Landesklasse: SPG Egg/Andelsbuch 1b – FC Klostertal, 3:1 (1:0)

87 Dzelal Nanic 3:1

69 Joachim Metzler 3:0

66 Marco Kalmbach 2:0

8 Kilian Umlauft 1:0