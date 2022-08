SW Bregenz Juniors: Mark Stan leitet die Wende ein!

Details Montag, 22. August 2022 09:47

FC Fohrenburger Rätia Bludenz hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 2:4 lautete das Ergebnis gegen SW Bregenz Juniors am Ende.

Okan Dogan machte in der 20. Minute das 1:0 von FC Rätia Bludenz perfekt. Nenad Djuric schoss für die Gäste in der 31. Minute das zweite Tor. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Mark Stan das 1:2 zugunsten von SW Bregenz Juniors (44.). Ein Tor auf Seiten von Rätia Bludenz machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Yves Henri Simic beförderte das Leder zum 2:2 von SW Bregenz Juniors in die Maschen (65.). Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Yusuf Emre Cin, der in der 74. Minute zur Stelle war. FC Fohrenburger Rätia Bludenz geriet deutlicher in Rückstand, als SW Bregenz Juniors auf 4:2 erhöhte (84.). Die Zeichen standen auf Sieg für FC Rätia Bludenz, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Bei SW Bregenz Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SW Bregenz Juniors in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. SW Bregenz Juniors hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zweimal die Punkte geteilt.

Nach drei bestrittenen Begegnungen ist Rätia Bludenz Letzter der 2. Landesklasse. Einen klassischen Fehlstart legte FC Fohrenburger Rätia Bludenz hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am 04.09.2022 empfängt SW Bregenz Juniors in der nächsten Partie FC Klostertal. Am Mittwoch empfängt FC Rätia Bludenz Klostertal.

2. Landesklasse: SW Bregenz Juniors – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 4:2 (1:2)

84 Furkan Oezbek 4:2

74 Yusuf Emre Cin 3:2

65 Yves Henri Simic 2:2

44 Mark Stan 1:2

31 Nenad Djuric 0:2

20 Okan Dogan 0:1