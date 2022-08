SC Röthis 1b erzwingt das Remis gegen Schwarzach/Wolfurt 1b

Details Montag, 22. August 2022 09:48

Das Spiel vom Sonntag zwischen SC Röthis 1b und Schwarzach/Wolfurt 1b endete mit einem 3:3-Remis.

Julius Marent brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b über die Linie (15.). Für das 2:0 der Gäste zeichnete Julian Humpeler verantwortlich (34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 59. Minute erzielte Simon Gosch das 1:2 für Röthis 1b. In der 62. Minute brachte Hami Uyanik das Netz für Schwarzach/Wolfurt 1b zum Zappeln. Manuel Koch war zur Stelle und markierte das 2:3 von SC Röfix Röthis 1b (83.). Die komfortable Halbzeitführung von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b hielt nicht bis zum Abpfiff, denn SC Röthis 1b schoss den Ausgleich in der 89. Spielminute. Schwarzach/Wolfurt 1b ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Röthis 1b noch ein Unentschieden.

Bei SC Röfix Röthis 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). In der Defensivabteilung des Gastgebers knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Drei Spiele und noch kein Sieg: SC Röthis 1b wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ein Punkt reichte SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun einem Punkt steht Schwarzach/Wolfurt 1b auf Platz elf.

2. Landesklasse: SC Röfix Röthis 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 3:3 (0:2)

89 Livio Stueckler 3:3

83 Manuel Koch 2:3

62 Hami Uyanik 1:3

59 Simon Gosch 1:2

34 Julian Humpeler 0:2

15 Julius Marent 0:1