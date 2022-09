FC Lauterach 1b schlägt in Vandans vorne eiskalt zu

Details Sonntag, 18. September 2022 00:00

Intemann FC Lauterach 1b stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SC Montafon Vandans mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. FC Lauterach 1b hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

SCM Vandans geriet in der 33. Minute ins Hintertreffen. Noch in der ersten Hälfte erhöhte Lauterach 1b auf 2:0 (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 von Intemann FC Lauterach 1b sorgte Leon Jussel, der in Minute 62 zur Stelle war. Maximilian Gfall stellte schließlich in der 84. Minute den 4:0-Sieg für FC Lauterach 1b sicher. Am Schluss gewann Lauterach 1b gegen Vandans.

SC Montafon Vandans stellt die anfälligste Defensive der 2. Landesklasse und hat bereits 33 Gegentreffer kassiert. Der Gastgeber findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ausbeute der Offensive ist bei SCM Vandans verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Vandans auf insgesamt nur einen Punkt und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Intemann FC Lauterach 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von FC Lauterach 1b steht nahezu felsenfest. Erst achtmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saison von Lauterach 1b verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Intemann FC Lauterach 1b nun schon fünf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte FC Lauterach 1b seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am kommenden Sonntag tritt SC Montafon Vandans bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1b an, während Lauterach 1b einen Tag zuvor FC Fohrenburger Rätia Bludenz empfängt.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – Intemann FC Lauterach 1b, 0:4 (0:2)

84 Maximilian Gfall 0:4

62 Leon Jussel 0:3

38 Adrian Martinovic 0:2

33 Adrian Martinovic 0:1