DSV Juniors gegen Rätia Bludenz: ausgeglichen und abwechslungsreich!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:02

EMMA & EUGEN DSV Juniors wurde gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz am Samstag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam über ein 2:2 nicht hinaus. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand FC Rätia Bludenz nach dem Remis gegen den Favoriten – EMMA & EUGEN DSV Juniors – sogar als Sieger da.

In der 14. Minute traf der Gast zum ersten Mal ins Schwarze. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Ethem Karaca witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für DSV Juniors ein (47.). David Mirkovic brachte Rätia Bludenz nach 50 Minuten die 2:1-Führung. In der 67. Minute sicherte Karaca seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich EMMA & EUGEN DSV Juniors und FC Fohrenburger Rätia Bludenz die Punkte teilten.

Bei DSV Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Ein Punkt reichte den Gastgebern, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 14 Punkten steht EMMA & EUGEN DSV Juniors auf Platz acht. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat DSV Juniors derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte EMMA & EUGEN DSV Juniors seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

FC Rätia Bludenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Rätia Bludenz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 32 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Fohrenburger Rätia Bludenz in dieser Saison. Für FC Rätia Bludenz sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

DSV Juniors tritt am kommenden Samstag bei FC Sohm Alberschwende 1b an, Rätia Bludenz empfängt am selben Tag SPG Egg/Andelsbuch 1b.

2. Landesklasse: EMMA & EUGEN DSV Juniors – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 2:2 (0:1)

67 Ethem Karaca 2:2

50 David Mirkovic 1:2

47 Ethem Karaca 1:1

14 Patrick Schloegl 0:1