Nach 0:1-Rückstand: Satteins überrollt SPG Hochmontafon 1b

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:50

SPG Hochmontafon 1b steckte gegen Satteins eine deutliche 1:5-Niederlage ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Satteins wurde der Favoritenrolle gerecht.

Für das erste Tor sorgte Alexander Montibeller. In der neunten Minute traf der Spieler von Hochmontafon 1b ins Schwarze. Kurz vor der Pause traf Marco Vogt für Satteins (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Simon Morscher trug sich in der 47. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 3:1 von SV Satteins zeichnete Pascal Heinzle verantwortlich (66.). Morscher vollendete zum fünften Tagestreffer in der 73. Spielminute. Dominik Zadravec gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Satteins (86.). Letztlich feierte SV Satteins gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei Satteins präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Heimmannschaft in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SV Satteins derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Satteins zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

SPG Hochmontafon 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Hochmontafon 1b verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Gewinnen hatte bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für SV Satteins ist Intemann FC Lauterach 1b (Samstag, 18:00 Uhr). SPG Hochmontafon 1b misst sich am selben Tag mit FC Raiffeisen Au (13:00 Uhr).

2. Landesklasse: SV Satteins – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 5:1 (1:1)

86 Dominik Zadravec 5:1

73 Simon Morscher 4:1

66 Pascal Heinzle 3:1

47 Simon Morscher 2:1

40 Marco Vogt 1:1

9 Alexander Montibeller 0:1