Klostertal lässt sich überrumpeln - fast zweistellige Niederlage gegen Schwarzach/Wolfurt 1b

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:39

SPG Schwarzach/Wolfurt 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der Gastgeber den maximalen Ertrag.

FC Klostertal geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Tobias Wegscheider das schnelle 1:0 für Schwarzach/Wolfurt 1b erzielte. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Alessandro Petrovic (5.). Mit dem 3:0 von Mehmet Eren Bajraktar für Schwarzach/Wolfurt 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (28.). Patrick Hefel gelang ein Doppelpack (32./42.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Die Partie war für Klostertal bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. In der 47. Minute legte Wegscheider zum 6:0 zugunsten von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b nach. Den Vorsprung von Schwarzach/Wolfurt 1b ließ Bajraktar in der 49. Minute anwachsen. Mit dem Spielende fuhr Schwarzach/Wolfurt 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für FC Klostertal klar, dass gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b heute kein Kraut gewachsen war.

Bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Schwarzach/Wolfurt 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für Schwarzach/Wolfurt 1b, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Schlappe behält Klostertal den sechsten Tabellenplatz bei. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 18 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. FC Klostertal verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die letzten Auftritte von Klostertal waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Sonntag trifft SPG Schwarzach/Wolfurt 1b auf SV Satteins (13:00 Uhr), FC Klostertal reist zu EMMA & EUGEN DSV Juniors (12:45 Uhr).

2. Landesklasse: SPG Schwarzach/Wolfurt 1b – FC Klostertal, 8:0 (5:0)

73 Aaron Fleischhacker 8:0

49 Mehmet Eren Bajraktar 7:0

47 Tobias Wegscheider 6:0

42 Patrick Hefel 5:0

32 Patrick Hefel 4:0

28 Mehmet Eren Bajraktar 3:0

5 Alessandro Petrovic 2:0

4 Tobias Wegscheider 1:0