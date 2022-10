FC Lauterach 1b gewinnt Spitzenspiel gegen Satteins

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:39

Ein Tor machte den Unterschied – FC Lauterach 1b siegte mit 2:1 gegen Satteins. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Lauterach 1b.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für das Heimteam und SV Satteins ohne Torerfolg in die Kabinen. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Intemann FC Lauterach 1b das erste Tor des Spiels erzielte und so die turbulente Schlussphase einläutete (84.). In der 85. Minute brachte Maximilian Gfall das Netz für FC Lauterach 1b zum Zappeln. Kurz vor Ultimo war noch Pascal Heinzle zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Satteins verantwortlich (89.). Am Ende verbuchte Lauterach 1b gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Im letzten Hinrundenspiel errang Intemann FC Lauterach 1b drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 27 Punkte auf. 37 Tore – mehr Treffer als FC Lauterach 1b erzielte kein anderes Team der 2. Landesklasse. Mit dem Sieg knüpfte Intemann FC Lauterach 1b an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Lauterach 1b acht Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird FC Lauterach 1b die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

SV Satteins muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Satteins besetzt momentan mit 20 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 29:29 ausgeglichen. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat SV Satteins derzeit auf dem Konto. Satteins ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Samstag trifft Lauterach 1b auf FC Raiffeisen Au (15:00 Uhr), SV Satteins reist tags darauf zu SPG Schwarzach/Wolfurt 1b (13:00 Uhr).

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – SV Satteins, 2:1 (0:0)

89 Pascal Heinzle 2:1

85 Maximilian Gfall 2:0

84 Maurice Mathis 1:0