FC Krumbach macht mit Sieg in Bludenz einen Satz nach vorne

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:54

Mit 1:2 verlor FC Rätia Bludenz am vergangenen Samstag zu Hause gegen FC Krumbach. Einen packenden Auftritt legte Klimatechnik Sparber FC Krumbach dabei jedoch nicht hin. Die Gäste waren aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatten sich mit 2:0 durchgesetzt.

In der elften Minute traf FC Krumbach zum ersten Mal ins Schwarze. Thomas Hartmann beförderte das Leder zum 2:0 von Klimatechnik Sparber FC Krumbach über die Linie (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Dominik Ferreira Reis versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz von FC Krumbach. Obwohl Klimatechnik Sparber FC Krumbach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Rätia Bludenz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Mit lediglich sechs Zählern aus 14 Partien steht FC Fohrenburger Rätia Bludenz auf dem Abstiegsplatz. In der Defensive drückt der Schuh beim Heimteam, was in den 38 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für FC Fohrenburger Rätia Bludenz, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Krumbach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Klimatechnik Sparber FC Krumbach verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt FC Rätia Bludenz bei FC Sohm Alberschwende 1b an, während FC Krumbach einen Tag zuvor SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b empfängt.

2. Landesklasse: FC Fohrenburger Rätia Bludenz – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 1:2 (0:2)

49 Dominik Ferreira Reis 1:2

37 Thomas Hartmann 0:2

11 Kuersat Kocabay 0:1