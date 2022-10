DSV Juniors gewähren Klostertal nur den Ehrentreffer

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:22

Klostertal konnte DSV Juniors nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. EMMA & EUGEN DSV Juniors erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit FC Klostertal beim 3:2 einen knappen Sieger gefunden.

Johannes Immler brachte DSV Juniors in der 20. Spielminute in Führung. Fabian Bachmann erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (22.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von EMMA & EUGEN DSV Juniors in die Kabine. EMMA & EUGEN DSV Juniors baute den Vorsprung in der 59. Minute aus. David Kirchmair gelang ein Doppelpack (75./83.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Klostertal kam kurz vor dem Ende durch Andreas Hartmann zum Ehrentreffer (88.). Schlussendlich verbuchte DSV Juniors gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich EMMA & EUGEN DSV Juniors in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat DSV Juniors derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte EMMA & EUGEN DSV Juniors seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

FC Klostertal holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Klostertal rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab. Mit nur 19 Treffern stellt FC Klostertal den harmlosesten Angriff der 2. Landesklasse. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Klostertal momentan auf dem Konto. FC Klostertal ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

DSV Juniors tritt am kommenden Samstag bei SV Satteins an, Klostertal empfängt am selben Tag SPG Egg/Andelsbuch 1b.

2. Landesklasse: EMMA & EUGEN DSV Juniors – FC Klostertal, 5:1 (2:0)

88 Andreas Hartmann 5:1

83 David Kirchmair 5:0

75 David Kirchmair 4:0

59 Bastian Boesch 3:0

22 Fabian Bachmann 2:0

20 Johannes Immler 1:0