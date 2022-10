Schwarzach/Wolfurt 1b liest Satteins die Leviten

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:23

SPG Schwarzach/Wolfurt 1b erteilte SV Satteins eine Lehrstunde und gewann mit 7:2. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Schwarzach/Wolfurt 1b wusste zu überraschen. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Satteins geendet.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Michael Kara traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Tobias Wegscheider witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SPG Schwarzach/Wolfurt 1b ein (19.). Alessandro Petrovic stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 29 mit dem 2:1 zur Stelle war. SV Satteins hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Michael Bader den Ausgleich (35.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Wegscheider das 3:2 für Schwarzach/Wolfurt 1b (40.). SPG Schwarzach/Wolfurt 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 51. Minute brachte Patrick Hefel das Netz für Schwarzach/Wolfurt 1b zum Zappeln. Mit dem 5:2 von Mehmet Eren Bajraktar für SPG Schwarzach/Wolfurt 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). SPG Schwarzach/Wolfurt 1b baute den Vorsprung in der 80. Minute aus. Am Ende kam Schwarzach/Wolfurt 1b gegen Satteins zu einem verdienten Sieg.

Bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Schwarzach/Wolfurt 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SV Satteins ist Schwarzach/Wolfurt 1b weiter im Aufwind.

Satteins muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 20 Punkten auf der Habenseite steht SV Satteins derzeit auf dem sechsten Rang. Satteins verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SV Satteins. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Am nächsten Samstag reist SPG Schwarzach/Wolfurt 1b zu FC Raiffeisen Au, zeitgleich empfängt Satteins EMMA & EUGEN DSV Juniors.

2. Landesklasse: SPG Schwarzach/Wolfurt 1b – SV Satteins, 7:2 (3:2)

80 Ardil Sahingoez 7:2

68 Ardil Sahingoez 6:2

60 Mehmet Eren Bajraktar 5:2

51 Patrick Hefel 4:2

40 Tobias Wegscheider 3:2

35 Michael Bader 2:2

29 Alessandro Petrovic 2:1

19 Tobias Wegscheider 1:1

1 Michael Kara 0:1