FC Lauterach 1b schlägt in Röthis vorne eiskalt zu

Details Sonntag, 06. November 2022 00:04

Intemann FC Lauterach 1b setzte sich standesgemäß gegen SC Röfix Röthis 1b mit 4:0 durch. Damit wurde FC Lauterach 1b der Favoritenrolle vollends gerecht. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 2:2 voneinander getrennt hatte.

Ein Doppelpack brachte Lauterach 1b in eine komfortable Position: Adrian Martinovic war gleich zweimal zur Stelle (10./20.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Martinovic, als er das 3:0 für Intemann FC Lauterach 1b besorgte (86.). Kurz darauf traf Marsel Martinovic in der Nachspielzeit für den Gast (91.). Am Ende verbuchte FC Lauterach 1b gegen SC Röthis 1b einen Sieg.

Wann bekommt das Heimteam die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Lauterach 1b gerät Röthis 1b immer weiter in die Bredouille. Vier Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat SC Röfix Röthis 1b momentan auf dem Konto. SC Röthis 1b taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Röthis 1b hält Intemann FC Lauterach 1b auch in der Tabelle gut im Rennen. Der Angriff von FC Lauterach 1b wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 41-mal zu. Die Saison von Lauterach 1b verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, drei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für Intemann FC Lauterach 1b, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SC Röfix Röthis 1b ist am Samstag (12:15 Uhr) bei FC Sohm Alberschwende 1b zu Gast. Das nächste Spiel von FC Lauterach 1b findet in 21 Wochen statt, wenn man am 01.04.2023 SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b empfängt.

2. Landesklasse: SC Röfix Röthis 1b – Intemann FC Lauterach 1b, 0:4 (0:2)

91 Marsel Martinovic 0:4

86 Adrian Martinovic 0:3

20 Adrian Martinovic 0:2

10 Adrian Martinovic 0:1