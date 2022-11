FC Au nach klarem Erfolg gegen Schwarzach/Wolfurt 1b auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 06. November 2022 00:05

FC Au erteilte Schwarzach/Wolfurt 1b eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. An der Favoritenstellung ließ FC Raiffeisen Au keine Zweifel aufkommen und trug gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte FC Au bei Schwarzach/Wolfurt 1b einen 2:1-Sieg eingefahren.

Niko Muxel brachte FC Raiffeisen Au in der fünften Minute nach vorn. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Das 2:0 von FC Au bejubelte Mario Feurstein (56.). In der 61. Minute legte Jonas Kohler zum 3:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. Den Vorsprung des Tabellenprimus ließ Mario Hager in der 65. Minute anwachsen. Ion Sorin Chitu gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Raiffeisen Au (81.). Am Ende kam FC Au gegen Schwarzach/Wolfurt 1b zu einem verdienten Sieg.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – FC Raiffeisen Au ist weiter auf Kurs. Wer FC Au besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 14 Gegentreffer kassierte FC Raiffeisen Au. Die bisherige Spielzeit von FC Au ist weiter von Erfolg gekrönt. FC Raiffeisen Au verbuchte insgesamt elf Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Die letzten Resultate von FC Au konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

SPG Schwarzach/Wolfurt 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Mit beeindruckenden 42 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 2. Landesklasse, jedoch kam dieser gegen FC Raiffeisen Au nicht voll zum Zug. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur fünf Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Schwarzach/Wolfurt 1b alles andere als positiv. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor FC Au am 01.04.2023 auf EMMA & EUGEN DSV Juniors trifft und Schwarzach/Wolfurt 1b gegen SC Röfix Röthis 1b spielt.

2. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 5:0 (1:0)

81 Ion Sorin Chitu 5:0

65 Mario Hager 4:0

61 Jonas Kohler 3:0

56 Mario Feurstein 2:0

5 Niko Muxel 1:0