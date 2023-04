Schwarzach/Wolfurt II triumphiert über FC Lauterach II

Details Sonntag, 16. April 2023 02:47

Erfolglos ging der Auswärtstermin von Intemann FC Lauterach 1b bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1b über die Bühne. FC Lauterach 1b verlor das Match mit 1:3. Mit breiter Brust war Intemann FC Lauterach 1b zum Duell mit Schwarzach/Wolfurt 1b angetreten – der Spielverlauf ließ bei Lauterach 1b jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel wurde SPG Schwarzach/Wolfurt 1b mit 1:6 abgeschossen.

Philip Erath versenkte die Kugel zum 1:0 (18.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Felix Schneider den Vorsprung von Schwarzach/Wolfurt 1b auf 2:0 (42.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Leon Subasic schoss für FC Lauterach 1b in der 59. Minute das erste Tor. Lucas Hagspiel war es, der in der 77. Minute das Spielgerät im Tor der Gäste unterbrachte. Schlussendlich verbuchte SPG Schwarzach/Wolfurt 1b gegen Lauterach 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

Schwarzach/Wolfurt 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für SPG Schwarzach/Wolfurt 1b ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit erschreckenden 56 Gegentoren stellt Schwarzach/Wolfurt 1b die schlechteste Abwehr der Liga. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

Mit 31 Punkten auf der Habenseite steht Intemann FC Lauterach 1b derzeit auf dem dritten Rang. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat FC Lauterach 1b momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich Lauterach 1b weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für Schwarzach/Wolfurt 1b ist auf gegnerischer Anlage Klimatechnik Sparber FC Krumbach (Freitag, 19:30 Uhr). Einen Tag später misst sich Intemann FC Lauterach 1b mit EMMA & EUGEN DSV Juniors.

2. Landesklasse: SPG Schwarzach/Wolfurt 1b – Intemann FC Lauterach 1b, 3:1 (2:0)

77 Lucas Hagspiel 3:1

59 Leon Subasic 2:1

42 Felix Schneider 2:0

18 Philip Erath 1:0

