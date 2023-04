SV Satteins bringt FC Rätia Bludenz herbe Pleite bei

Details Sonntag, 16. April 2023 02:48

AEROCOMPACT SV Satteins setzte sich standesgemäß gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Satteins kassierte FC Rätia Bludenz eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Satteins einen 2:0-Sieg gefeiert.

Alem Majetic trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von AEROCOMPACT SV Satteins bestehen. Simon Morscher brachte den Ball zum 2:0 zugunsten der Gäste über die Linie (70.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Satteins für einen Treffer sorgte (96.). Ein starker Auftritt ermöglichte AEROCOMPACT SV Satteins am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Rätia Bludenz.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt FC Fohrenburger Rätia Bludenz weiter im Schlamassel. Der Gastgeber verbuchte insgesamt drei Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. FC Rätia Bludenz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bei SV Satteins präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Der Zu-null-Sieg lässt Satteins passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Saisonbilanz von AEROCOMPACT SV Satteins sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und zwei Unentschieden büßte SV Satteins lediglich sechs Niederlagen ein. Mit vier Siegen in Folge ist Satteins so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag trifft Rätia Bludenz auf FC Raiffeisen Au, AEROCOMPACT SV Satteins spielt tags darauf gegen FC Sohm Alberschwende 1b.

2. Landesklasse: FC Fohrenburger Rätia Bludenz – AEROCOMPACT SV Satteins, 0:3 (0:1)

96 Berkant Temizyuerek 0:3

70 Simon Morscher 0:2

14 Alem Majetic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei