Knapper Sieg von Krumbach gegen Schwarzach/Wolfurt II

Klimatechnik Sparber FC Krumbach und SPG Schwarzach/Wolfurt 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. FC Krumbach wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für den Gastgeber geendet.

Theresa Wetz, Obfrau FC Krumbach: „Am Ende ein verdienter 3:2 Heimsieg gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b.

Durch einen Abwehrfehler geriet unsere Mannschaft bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Rückstand. Nach einer Ecke von Pilgram Andre konnte Wetz Tobias per Kopf in der 4. Minute zum 1:1 ausgleichen. Danach verlor unsere Mannschaft komplett den Faden und die SPG Schwarzach/Wolfurt ging in der 21. Minute verdient in Führung. In der 45. Minute hatten wir nochmals Glück bei einem Lattenschuss der Gegner. Am Ende gingen wir - eher glücklich - mit 1:2 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit kam eine ausgewechselte Mannschaft aus der Kabine. Trainer Hans Waldner sprach wohl ein Machtwort. Bereits in der 47. Minute erzielte Simon Pöll nach einem traumhaften Spielzug den 2:2. Ausgleich. Zwei Minuten später gingen wir erstmals in Führung. Unsere Nummer neun, Kocabay Kürsat, erzielte das 3:2. Jetzt hatte unsere Mannschaft das Spiel im Griff und noch einige gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein mehr als verdienter Heimsieg unserer Mannschaft.“

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von FC Krumbach. Die drei Punkte brachten Klimatechnik Sparber FC Krumbach in der Tabelle voran. FC Krumbach liegt nun auf Rang fünf. Klimatechnik Sparber FC Krumbach verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für FC Krumbach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1b. Die mittlerweile 59 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. 51 Tore – mehr Treffer als Schwarzach/Wolfurt 1b erzielte kein anderes Team der 2. Landesklasse. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Schwarzach/Wolfurt 1b auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Kommenden Sonntag (16:00 Uhr) tritt Klimatechnik Sparber FC Krumbach bei FC Klostertal an, schon zwei Tage vorher muss SPG Schwarzach/Wolfurt 1b seine Hausaufgaben bei EMMA & EUGEN DSV Juniors erledigen.

2. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 3:2 (1:2)

49 Kuersat Kocabay 3:2

47 Simon Poell 2:2

21 Felix Schneider 1:2

4 Tobias Wetz 1:1

2 Patrick Hefel 0:1

