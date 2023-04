Held der Nachspielzeit: Hannes Natter trifft für Au zum Sieg gegen Rätia Bludenz

Details Sonntag, 23. April 2023 02:36

Erfolglos ging der Auswärtstermin von FC Fohrenburger Rätia Bludenz bei FC Raiffeisen Au über die Bühne. FC Rätia Bludenz verlor das Match mit 1:2. Rätia Bludenz war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel auf dem Platz der Gäste war mit einem 3:0-Sieg zugunsten von FC Au geendet.

FC Raiffeisen Au geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Antonio Ivandic das schnelle 1:0 für FC Fohrenburger Rätia Bludenz erzielte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Niko Muxel war es, der in der 47. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC Rätia Bludenz unterbrachte. Für FC Au endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Hannes Natter in der Nachspielzeit erfolgreich war. Am Schluss siegte FC Raiffeisen Au gegen Rätia Bludenz.

FC Au ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Der Gastgeber sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. In den letzten fünf Begegnungen holte FC Raiffeisen Au insgesamt nur sieben Zähler.

FC Fohrenburger Rätia Bludenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf 14. Rang hielt sich FC Rätia Bludenz in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die siebte Position inne. Trotz der Niederlage fiel Rätia Bludenz in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Die Defensive von FC Fohrenburger Rätia Bludenz muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 45-mal war dies der Fall. Nun musste sich FC Rätia Bludenz schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Rätia Bludenz bleibt angespannt. Gegen FC Au musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für FC Raiffeisen Au ist FC Sohm Alberschwende 1b (Samstag, 18:00 Uhr). FC Fohrenburger Rätia Bludenz misst sich am selben Tag mit SC Röfix Röthis 1b (15:30 Uhr).

2. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 2:1 (0:1)

91 Hannes Natter 2:1

47 Niko Muxel 1:1

8 Antonio Ivandic 0:1

