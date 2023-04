Doppelpack von Sem Kloser reicht FC Lauterach II nicht für einen Punkt gegen DSV Juniors

Details Sonntag, 23. April 2023 02:37

FC Lauterach 1b und DSV Juniors boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Lauterach 1b beim 2:1-Sieg alle drei Punkte mit auf den Heimweg genommen.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Okan Kaya brachte EMMA & EUGEN DSV Juniors in der 56. Minute nach vorn. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Marko Stajnko verantwortlich (63.). Sem Kloser verkürzte für Intemann FC Lauterach 1b später in der 74. Minute auf 1:2. David Kirchmair war zur Stelle und markierte das 3:1 von DSV Juniors (83.). Mit dem 2:3 gelang Kloser ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (87.). Letzten Endes holte EMMA & EUGEN DSV Juniors gegen FC Lauterach 1b drei Zähler.

Trotz der Niederlage fiel Lauterach 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Die Gastgeber verbuchten insgesamt neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Intemann FC Lauterach 1b hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

DSV Juniors holte auswärts bisher nur 13 Zähler. Die drei Zähler katapultierten EMMA & EUGEN DSV Juniors in der Tabelle auf Platz sieben. Die Offensivabteilung von DSV Juniors funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 46-mal zu. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat EMMA & EUGEN DSV Juniors derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für DSV Juniors, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

FC Lauterach 1b ist am Samstag (15:00 Uhr) bei SPG Egg/Andelsbuch 1b zu Gast. EMMA & EUGEN DSV Juniors hat nächste Woche SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b zu Gast.

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 2:3 (0:0)

87 Sem Kloser 2:3

83 David Kirchmair 1:3

74 Sem Kloser 1:2

63 Darko Stajnko 0:2

56 Okan Kaya 0:1

