Doppelpack: Cheghakhori schießt SCM Vandans zum Sieg gegen Hochmontafon II

Details Sonntag, 30. April 2023 02:10

Durch ein 3:1 holte sich SC Montafon Vandans in der Partie gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b drei Punkte. Die Experten wiesen SPG Hochmontafon 1b vor dem Match gegen SCM Vandans die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel war Vandans bei der deutlichen 1:6-Pleite unter die Räder gekommen.

Für das erste Tor sorgte Luis Wittwer. In der 20. Minute traf der Spieler von Hochmontafon 1b ins Schwarze. In der 31. Minute erzielte Hamed Zarasvand Cheghakhori das 1:1 für SC Montafon Vandans. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Eine Minute später ging SCM Vandans durch den zweiten Treffer von Cheghakhori in Führung. Für das 3:1 des Gastgebers zeichnete Marc Andre Patterer verantwortlich (56.). Unter dem Strich verbuchte Vandans gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b einen 3:1-Sieg.

SC Montafon Vandans muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf dem 13. Platz der Hinserie nahm man von SCM Vandans wenig Notiz. Der aktuell sechste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Mit lediglich 18 Zählern aus 20 Partien steht Vandans auf dem Abstiegsplatz. Vier Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat SC Montafon Vandans momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SCM Vandans, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Trendkurve von SPG Hochmontafon 1b geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. Die Gäste führen mit 27 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Hochmontafon 1b derzeit auf dem Konto. Die Lage von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b bleibt angespannt. Gegen Vandans musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für SC Montafon Vandans ist Intemann FC Lauterach 1b (Samstag, 15:30 Uhr). SPG Hochmontafon 1b misst sich am selben Tag mit FC Fohrenburger Rätia Bludenz (16:00 Uhr).

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 3:1 (1:1)

56 Marc Andre Patterer 3:1

48 Hamed Zarasvand Cheghakhori 2:1

31 Hamed Zarasvand Cheghakhori 1:1

20 Luis Wittwer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei