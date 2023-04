Dreier für Au in Alberschwende dank Niko Muxel

Details Sonntag, 30. April 2023 02:12

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die FC Au mit 2:1 gegen Alberschw. 1b für sich entschied. Einen packenden Auftritt legte FC Raiffeisen Au dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der Tabellenführer hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

William Shawn Kobe Johnston brachte A'schw. 1b in der 22. Spielminute in Führung. Geschockt zeigte sich FC Au nicht. Nur wenig später war Niko Muxel mit dem Ausgleich zur Stelle (28.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Der Treffer von Muxel zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass FC Raiffeisen Au im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (53.). Am Schluss schlug FC Au FC Sohm Alberschwende 1b mit 2:1.

Trotz der Schlappe behält Alberschw. 1b den neunten Tabellenplatz bei. Insbesondere an vorderster Front kommt A'schw. 1b nicht zur Entfaltung, sodass nur 31 erzielte Treffer auf das Konto der Gastgeber gehen. FC Sohm Alberschwende 1b verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Die Situation bei Alberschw. 1b bleibt angespannt. Gegen FC Raiffeisen Au kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit nur 23 Gegentoren hat FC Au die beste Defensive der 2. Landesklasse. Der Gast sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. In den letzten fünf Partien ließ FC Raiffeisen Au zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Am kommenden Sonntag tritt A'schw. 1b bei SC Röfix Röthis 1b an, während FC Au einen Tag zuvor SW Bregenz Juniors empfängt.

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – FC Raiffeisen Au, 1:2 (1:1)

53 Niko Muxel 1:2

28 Niko Muxel 1:1

22 William Shawn Kobe Johnston 1:0

