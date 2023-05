FC Krumbach lässt es gegen die FSV Juniors richtig krachen

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:29

Klimatechnik Sparber FC Krumbach kam gegen EMMA & EUGEN DSV Juniors zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Krumbach wusste zu überraschen. Das Hinspiel, das 2:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit DSV Juniors gefunden.

Verdienter Sieg gegen Emma & Eugen DSV Juniors!

Theresa Wetz, Obfrau Sparber FC Krumbach: „Ob unsere Mannschaft noch in der Kabine war, fragten sich die Zuschauer, als die Jungs vom DSV in den ersten Minuten fast in Führung gingen. Zum Glück gibt es unseren Tormann Kilian Stockklauser, der die Mannschaft noch mal rettete. Bereits in der 12. Minute konnte dann unsere Nummer 23, Pascal Peter, nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Andre Pilgram verwandelte den Foulelfmeter in die 1:0-Führung. Durch das stärker werdende Gewitter wurde eine kurze Spielunterbrechung eingelegt. Nach wenigen Minuten kamen die Mannschaften wieder zurück und unsere Jungs starteten voll durch. Kurz vor der Halbzeit brauchten wir zwar drei Schüsse aufs Tor, aber wie heißt es so schön – alle guten Dinge sind drei – uns so traf Simon Pöll in der 31. Minute zum 2:0. Nach der Halbzeit versuchte die Mannschaft vom DSV das Spiel noch mal spannend zu machen und verkürzte auf 2:1. In der 80. Minute vollendete Ridvan Keskin einen Konter mit einem wunderschönen Schlenzer ins lange Eck zur 3:1-Führung. Bereits in der Nachspielzeit erhöhte Kürsat Kocabay zum 4:1 Endstand. Somit ist und bleibt der FC Krumbach seit 4 Spielen ungeschlagen.“

Die drei Zähler katapultierten FC Krumbach in der Tabelle auf Platz vier. Die letzten Resultate von Klimatechnik Sparber FC Krumbach konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Durch diese Niederlage fällt EMMA & EUGEN DSV Juniors in der Tabelle auf Platz sechs zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Nächster Prüfstein für FC Krumbach ist AEROCOMPACT SV Satteins (Samstag, 18:00 Uhr). DSV Juniors misst sich am selben Tag mit SPG Egg/Andelsbuch 1b (14:45 Uhr).

2. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 4:1 (2:0)

91 Kuersat Kocabay 4:1

80 Ridvan Keskin 3:1

73 Kemal Kabal 2:1

31 Simon Poell 2:0

12 Andre Pilgram 1:0

