Last-Minute-Remis: Patterer wird zum Held von SCM Vandans in Lauterach

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:31

Intemann FC Lauterach 1b und SC Montafon Vandans trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. SCM Vandans zog sich gegen FC Lauterach 1b achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für Vandans geendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Yannick Duchscherer markierte in der zweiten Minute die Führung. Lauterach 1b zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Leon Subasic mit dem Ausgleich zurück. Vor dem Seitenwechsel sorgte Marco Dum mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für SC Montafon Vandans. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Intemann FC Lauterach 1b für sich beanspruchte. Marc Andre Patterer sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 94. Minute ins Schwarze traf. Schließlich gingen FC Lauterach 1b und SCM Vandans mit einer Punkteteilung auseinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Lauterach 1b in der Tabelle auf Platz fünf. Die Offensive des Heimteams in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Vandans war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 54-mal schlugen die Angreifer von Intemann FC Lauterach 1b in dieser Spielzeit zu. Neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat FC Lauterach 1b derzeit auf dem Konto. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Lauterach 1b im Klassement weiter an Boden.

SC Montafon Vandans muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte SCM Vandans, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun 19 Punkten steht Vandans auf Platz 13. In der Verteidigung von SC Montafon Vandans stimmt es ganz und gar nicht: 59 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat SCM Vandans momentan auf dem Konto. Das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage hat für Vandans das Verlassen der Abstiegsränge zur Folge.

Nächster Prüfstein für Intemann FC Lauterach 1b ist FC Fohrenburger Rätia Bludenz (Samstag, 16:00 Uhr). SC Montafon Vandans misst sich am selben Tag mit SPG Schwarzach/Wolfurt 1b (17:00 Uhr).

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – SC Montafon Vandans, 2:2 (2:1)

94 Marc Andre Patterer 2:2

43 Marco Dum 2:1

6 Leon Subasic 1:1

2 Yannick Duchscherer 0:1

